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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan'ı unutmadı

İHA

Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan'ı unutmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan’ın 433. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, “Bugün bile hâlâ ayakta olan eserleri ile hizmetini sürdüren Ağırnaslı Mimar Sinan’ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Dünyaya mâl olan Kayseri’nin gururu Mimar Sinan’ın ebediyete dek anılacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında, “17 Temmuz 1588’de hayatını kaybeden ve Kayseri’mizin gururu, bugün bile hâlâ ayakta olan modern yapılara meydan okuyan eserleri ile hizmet eden ve dünyaya mâl olan eşsiz değerimiz Mimar Sinan’ı vefatının 433. yıldönümünde rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, eserlerine, emeğini, ilmini ve ruhunu kattığını ifade ederek, “Bağrında Seyraniler, Kadı Burhaneddinler, Seyyid Burhaneddinler, Somuncu Babalar, Cemil Babalar, Davudî Kayserîler yetiştiren Kayseri’miz, Mimar Sinan gibi bir değeri de bağrından çıkarmış, vatanı mamur ettirmiştir. Hem vatan sevgisi hem de yaptığı hizmetler noktasında büyük bir gurur ve övünç kaynağımız olan Koca Sinan, bugün de dün gibi rahmetle, minnetle anılıyor, ebediyete dek de anılacak. Eserlerine, emeğini ve ilmini esirgemediği kadar ruhunu da katan Koca Mimar, adeta bu ölümsüz eserleri inşa etmiş, bizlere, vatana hediye etmiştir” diye konuştu.
Büyükkılıç, eserleri halen dimdik ayakta olan, dua alan, rahmetle yâd edilen Mimar Sinan’ın kişiliği ve mesleki dehasıyla ilham kaynağı olmuş örnek bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

MİMAR SİNAN MÜZESİ VE MİMARLIK MERKEZİ YAPILIYOR
Başkan Büyükkılıç mesajında ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi projesine de değinerek, “Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi’ni inşa edeceğiz. Bu sayede kendisine olan minnet borcumuzu kısmen de olsa eserlerini koruyup gözeterek ödeyeceğimiz cennet mekân Mimar Sinan’ı saygı, rahmet ve minnet ile andığımı bir kez daha yinelemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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