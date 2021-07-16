Kadın çiftçi kurduğu lavanta bahçesinde kendi markasını oluşturmayı hedefliyor

Kayseri'de kadın çiftçi Venhar Yılmaz, 4 dekar üzerine kurduğu lavanta bahçesinde kendi markasını oluşturmayı hedefliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Demirbaş ve Talas İlçe Müdürü Murat Ürker ile beraber Talas ilçesinde bulunan 2 dekarı 2 yaşında, 2 dekarı ise 1 yaşında olan ve 'angustifolia sevtopolis' çeşidi üzere kurulan lavanta bahçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Çiftçinin arazisini gezerek kendisine teknik bilgiler veren İl Müdürü Şahin, "Lavanta, tıbbi aromatik bitkiler içerisinde önemli bir yere sahiptir. İl Müdürlüğümüzün lavanta ile ilgili yürütülmekte olan projeleri bulunmaktadır. Müdürlüğümüzü ziyaret edip arkadaşlarımızdan bilgi alarak bu projelerden faydalanabilirsiniz. Zaman içinde karşılaşacağınız tüm teknik konularda arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Kadın çiftçi Venhar Yılmaz ise, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın sosyal medyada lavanta ile ilgili konuşmalarını dinleyip etkilenerek, hem turizme hizmet etmek hem de yağlık olarak kozmetikte kullanmak amacıyla lavanta bahçesi kurduğunu dile getirdi. Ayrıca, düğün çekimleri için yeni evlenen çiftlerin de lavanta bahçelerine özel ilgi gösterdiğini ve bu amaçla da hizmet vermek istediğini kaydeden Yılmaz, mevcut ekiliş alanını arttırmak için çalışmalara başladığını belirtti. Yılmaz ayrıca, 'venharlavander' adlı isimle marka tescil işlemlerine başvuracağını kaydederek, ilgi ve ziyaretlerinden dolayı Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'e teşekkür etti.

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