Kayseri Olimpikspor’dan çifte kupa

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Nevşehir'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma İller Arası Sutopu müsabakalarında Kayseri Olimpik Sutopu takımı erkek ve kadınlarda çifte kupa kazandı.

Nevşehir’de düzenlenen müsabakalarda erkeklerde Kayseri Olimpikspor, Kayseri Rota, Keçiören Belediye ve Nevşehir Gençlikspor takımları yer alırken kızlarda ise Kayseri Olimpikspor, Keçiören Belediye ve Nevşehir Belediye takımları mücadele etti.

Erkekler kategorisinde ikincilik kupasını alan Kayseri Olimpik Sutopu takımı, kadınlar kategorisinde ise 3. olarak Kayseri’ye çifte kupa ile döndü.

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