Kayseri´de 19 yaşındaki atlet ölü bulundu

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de atletizm sporu yapan Caner Selçuk (19), evinde ölü bulundu.

Olay, Melikgazi İsmail Erez Bulvarı´ndaki 15 katlı apartmanın 14´üncü katında meydana geldi. Atletizm sporcusu Caner Selçuk´u odasında hareketsiz halde bulan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk´un öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Selçuk´un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-07-17 01:41:10



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