Kayserisporlu Pedro Sivasspor'da

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique Sivasspor'a transfer oldu. Sivasspor ile Pedro Henrique arasındaki görüşme olumlu sonuçlanırken, bir kaç gün içerisinde resmi imzalar atılacak.



Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da son hızıyla sürüyor. Transfer tahtasını açtırmak adına yoğun çaba sarf eden Kayserispor yönetimi, mutlu sona yaklaşırken bir yandan yeni transferler ile kadroyu güçlendiriyor, bir yandan da futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Katar'dan kendisine gelen teklifleri değerlendirirken önemli bir teklif Türkiye'den oldu. Süper Lig takımlarından Sivasspor, Pedro Henrique'ye talip oldu. Kayserispor kulübü ile Sivasspor kulübü arasında yapılan görüşme sonrasında anlaşmaya varıldı. Kayserispor ile prensipte anlaşan Sivasspor, sonrasında Pedro Henrique ile menajeri vasıtasıyla görüştü. Pedro'nun menajeri Cesar Santana, Sivasspor'dan gelen teklifi değerlendirmeye alıp yanıt verdi. Sivasspor ile Pedro Henrique arasındaki görüşme olumlu sonuçlanması halinde resmi imzalar atılacak.



20192020 futbol sezonunda Kayserispor'a transfer olan Pedro Henrique, 26 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. 10 gol atıp 1 asist yapan Pedro Henrique, 8 sarı kart 2 kırmızı kart gördü. 31 yaşındaki kanat futbolcusu, geride kalan sezon ise 33 Süper Lig maçında görev yaptı. 8 gol atıp 2 asist yapan Brezilyalı futbolcu 8 sarı kart 1 kırmızı kart gördü. Pedro 2 sezonda Kayserispor forması ile 18 gol atarken 3 kırmızı kart 16 sarı kart gördü.

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