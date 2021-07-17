Kayserispor Pedro’yu açıkladı

Kayserispor, Pedro Henrique ile ilgili açıklama yaptı.



Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Pedro Henrique’nin transferi ile ilgili olumlu sonuçlandığını ifade ederek teşekkür etti.



Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada “Kulübümüz profesyonel oyuncularından Pedro Henrique'nin Sivasspor Kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Pedro Henrique'ye katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

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