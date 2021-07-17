Başkan Büyüksimitci’den Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısı ile açıklama yaparak, kurban bayramının ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemiz ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’na hep birlikte kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve kargaşanın içinde zor şartlarda yaşayan Müslümanların ve bütün insanlığın huzura ve insanca yaşam şartlarına bir an önce kavuşması en büyük temennimizdir. Bayram sürecinde birçok vatandaşımız yakınlarını görmek amacıyla yollarda olacaklar. Bayram sevinçlerinin acıya dönüşmemesi için, akraba ziyaretlerine ya da tatil beldelerine gidecek vatandaşlarımızı seyahatlerinde trafik kurallarına duyarlı olmaya davet ediyorum. Yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması dileğiyle, başta üyelerimiz ve hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tekrar tebrik eder, Cenabı Allah’tan bizleri birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını dilerim.”

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