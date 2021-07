Başkan Yalçın: "Bayrama hazırız"

Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe halkının huzurlu bir bayram geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da kurban satış ve kesim yerleri başta olmak üzere yapılan çalışmaları inceledi.

Talas Belediyesi tarafından Reşadiye Mahallesi Eski Stadyum alanında oluşturulan kurban satış ve kesim yerini gezen Başkan Yalçın burada yürütülen çalışmaları incelerken kurban satıcıları ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti. İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, Kurban Bayramının önemine dikkat çekti. “Kurban bir ibadettir, ibadetlerin ise şölene dönüşmesi gerekir” diyen Başkan Yalçın, böyle önemli bir ibadetin karşılıklı anlayış, paylaşma ile şölene dönüşeceğini söyledi. Bu ibadetin en temiz ve hijyenik şekilde gerçekleşmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yalçın; bu noktada da belediyenin devreye girerek temiz bir ortam için gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydetti. Yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşların çok fazla teşekkürünü aldıklarını belirten Başkan Yalçın, şunları söyledi;

"Biz, Pazar yeri olarak yalnızca Reşadiye’deki kurban yerini hazırladık. Ama çok iddialı hazırladık, tertemiz bir şekilde. Burada kurban satıcılarımızı da dolaştık, hepsi bize bu hizmetten dolayı teşekkürlerini ilettiler. Allah, hayırlı Kurban Bayramı geçirmemizi nasip etsin, Kurban Bayramımız mübarek olsun diyorum.”

Kurban Bayramı öncesi yapılan diğer hazırlıkları değerlendiren Başkan Yalçın, Kurban satış ve kesim yerlerinden, ibadet hanelere, mezarlıklardan park ve bahçelere kadar tüm alanlarda gerekli çalışmaların tamamlandığı söyledi. Bayram denince akla ilk gelen yerlerin camiler ve mezarlıklar olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, “Bizim kutsal mekanlarımızın da hazırlanması gerekiyordu, öncelikle camilerimizin tamamında yaptığımız çalışmayla hepsini temizledik, yıkadık ve dezenfekte edildi. Mezarlıklarımız da geçmişlerimizin ziyaret edildiği yer olarak tertip ve temizlik işleri devam etti. Biz bayrama hazırız! Nice bayramlarda buluşmak dileğiyle diyorum.”

Talas Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini ifade eden kurban satıcıları Başkan Yalçın’a teşekkür etti. 'Hizmette sınır yok!' sözleriyle memnuniyetini dile getiren bir besici; “Belediye Allah için her şeyi yapıyor! Ara bölmelerden tutun banyomuza lavabomuza kadar her imkan sağlanıyor.” sözleriyle pazarda sunulan imkanları ifade ederken bir başka hayvan sahibi de yine pazardaki imkanlara dikkat çekerek “Pazarımız çok güzel, suyumuz, elektriğimiz var tüm imkanlar sağlanmış durumda. Herkesi buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe dışından geldiğini belirten bir diğer hayvan satıcısı da Kurban Pazarını çok beğendini söyleyerek “Kesim yerlerimiz olsun, diğer imkanlarımız olsun her şey çok güzel. Pazarı çok beğendik. Yer olarak da çok güzel. İlaçlamalarımız da yapılıyor, gece gündüz hizmet devam ediyor.” ifadelerini sözlerine ekledi. Toz ve toprakla uğraşmadan pazarda hijyenik bir ortamda bulunduklarına dikkat çeken bir diğer vatandaş da “Pazarımız diğer yerlere göre güzel. Hizmet olarak çok iyi, temizlikleri mükemmel sürekli olarak personeller yanımızda yardımcı oluyor” dedi.

