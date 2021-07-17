Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralanırken, kazada otomobillerden biri de ters döndü.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Yeni Sanayi Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, 38 RH 356 plakalı otomobil, 44 BF 682 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 44 BF 682 plakalı otomobil ters döndü. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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