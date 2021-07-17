Meteoroloji'den 'güneş çarpması' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredileceği belirtilerek, sıcak çarpması konusunda uyarılarda bulundu.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arefe günü ve Kurban Bayramı süresince sorumluluk sahamız genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

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