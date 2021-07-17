Hazırlık Maçı: Kayserispor - Samsunspor : 0-1

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Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanan hazırlık maçını Samsunspor 10 kazandı. 90 dakika oynanan hazırlık maçında tek gol 21. dakikada Yasin Öztekin’den geldi.

İki takım arasında oynanan müsabakayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İyi Parti İl Başkanı Sebati Ataman, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor taraftarları ve futbolcu aileleri izledi.



Saha: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

Hakemler: Alim Kandemir, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Ahmet Ulu

Kayserispor: Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios (Uğur Demirok), Yasir Subaşı (Majid Hosseini), Lionel Carole, Onur Bulut (Zoran Kvrzic), Joseph Attamah, Manuel Fernandes (Bernard Mensah), Daniel Avramovski, Emrah Başsan (Anthony Uzoddima), Ramazan Civelek, İlhan Parlak (Ömer Uzun)

Samsunspor: Nurullah Aslan (Alp), Ali Ülgen, Osman Çelik, Freddy Plumain, Kevin Boli, Hasan Kılıç (Kürşat), Gökhan Karadeniz, Mehmet Akyüz, Recep Burak Yılmaz, Esin Hakaj, Yasin Öztekin (Soner)

Gol: Yasin Öztekin (dk. 21) (Samsunspor)

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