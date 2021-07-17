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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'a yeni isim sponsoru

DHA

Kayserispor'a yeni isim sponsoru


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig ekibi Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, geçen sezon Denizlispor'a sponsor olan Yukatel ile yeni sezon için anlaştıklarını belirterek, "Yeni ismimiz Yukatel Kayserispor olacak" dedi.
Kaysersipor ile Yılport Samsunspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde hazırlık maçı yaptı. Kaysersipor Başkanı Berna Gözbaşı, Samsunspor'un 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan Gözbaşı, "Böyle güzel Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´ni şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediyesine ve tesisleri işleten yetkililere teşekkür ediyorum. Diğer takımları burada görmek ve bizim için de hazırlık maçları için fırsat oluyor. İnşallah buralar daha da büyür. Burada ilk maçımızı da Samsunspor ile oynuyoruz. Tabii burada yedek kadromuz var. Yeni gelen futbolcular tam olarak burada değil ama tek dileğimiz sakatlık olmasın" diye konuştu.
"MADDİ OLARAK HER ŞEYİ YOLUNA KOYMUŞ DURUMDAYIZ"
Transfer yasağının kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Gözbaşı, "Maddi olarak birçok şeyi yoluna koymuş durumdayız. Transfer yasağıyla ilgili son olarak eski futbolcumuz Varela konusu vardı, 1,3 milyon Euro. Pazartesi günü onu ödediğimiz zaman artık bir yasağımız kalmıyor. Bilal Başaçıkoğlu´nun 7 milyon TL´lik bir ödemesi geldi ama onu başka şekilde halledeceğiz. Bugüne kadar çok dosya hallettik. Bunu da hallederiz. Kayserispor bu gibi konuların hepsinin üstesinden gelir" ifadelerini kullandı.
"YENİ İSMİMİZ YUKATEL KAYSERİSPOR OLACAK"
Kayserispor´un yeni sezondaki isim sponsorunu da duyuran Berna Gözbaşı, "Kulübümüzden ayrılan Pedro Henrique´ye hayırlı olsun. Kulübümüz içinde iyi bir transfer oldu. Alibec'in de Şampiyonlar Ligi´nde eski hocasıyla oynamak gibi bir talebi oldu. Ben de bunun hem Alibec hem de kulübümüz için iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Kendisini kiralık olarak verdik. Daha önce Denizlispor´un isim sponsoru olan Yukatel ile birçok kulüp irtibat halindeydi. Fakat kendileri Kayserispor´un isim sponsoru olmayı tercih ettiler. Yeni ismimiz Yukatel Kayserispor olacak" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Berna Gözbaşı'nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-07-17 19:48:51

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