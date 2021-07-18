Kayserispor´da Lennon ile yollar ayrıldı

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KAYSERİ,(DHA)Yukatel Kayserispor, kanat oyuncusu Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Ligi ekibi Yukatel Kaysersipor forması giyen İngiliz futbolcu Aaron Lennon, kulüple anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teşekkürler Aaron Lennon. Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Aaron Lennon geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 36 maça çıkarken, 5 asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-07-18 12:42:21



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