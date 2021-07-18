Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

DHA

Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı


Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Kocasinan ilçesi Yenimahalle´de bir eve düzenlenen operasyonda 478 gram metamfetamin ele geçirilirken, M.T. ve E.B. yakalandı. Suriye uyruklu A.D. ise Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde yolda yürüdüğü sırada polisin üst aramasında 306 uyuşturucu hap ile yakalandı. Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi´nde bir eve düzenlenen operasyonda da 8,50 gram metamfetamin ve 1,5 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili C.A. ve C.K. gözaltına alındı.
Toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-07-18 14:30:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Kayseri’de yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz ...
Büyükşehir tesis ve kütüphanelerinde bayram çalışma saatleri düzenlendi
YEREL HABERLER Büyükşehir tesis ve kütüphanelerinde bayram çalışma ...
Başkan Büyükkılıç: “Kurban Allah’a yaklaşmak için önemli bir ibadettir”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Kurban Allah’a yaklaşmak için ...
Melikgazi’de her kurban kesim yerinde veteriner hekim görevlendirildi
YEREL HABERLER Melikgazi’de her kurban kesim yerinde veteriner hekim ...
Kayserispor´da Lennon ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kayserispor´da Lennon ile yollar ayrıldı
(Özel) Kurban yakalama timi enjektörlü havalı tüfek ile pazarda nöbet tutuyor
YEREL HABERLER (Özel) Kurban yakalama timi enjektörlü havalı tüfek ...
(ÖZEL) Kayserisporlu Avramovski: Geçen seneden daha iyi oynayacağımıza inanıyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kayserisporlu Avramovski: Geçen seneden daha ...
Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi: "Güçlenmeye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi: "Güçlenmeye ...
Kayserispor 8 futbolcu gönderdi
YEREL HABERLER Kayserispor 8 futbolcu gönderdi
Kayserispor, Lennon’a teşekkür etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Lennon’a teşekkür etti
Kayserispor için müjdeli haber Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Transfer tahtasını açacağız"
YEREL HABERLER Kayserispor için müjdeli haber Kayserispor Başkanı ...
Kayserispor isim sponsorunu değiştirdi Kayserispor'un yeni sponsoru Yukatel oldu
YEREL HABERLER Kayserispor isim sponsorunu değiştirdi Kayserispor'un ...
(ÖZEL) Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın mücadelesi bizi memnun etti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın ...
Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak
YEREL HABERLER Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ...
Kayserispor'a yeni isim sponsoru
YEREL HABERLER Kayserispor'a yeni isim sponsoru
Hazırlık Maçı: Kayserispor - Samsunspor : 0-1
YEREL HABERLER Hazırlık Maçı: Kayserispor - Samsunspor : 0-1
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
YEREL HABERLER Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta ...
Meteoroloji'den 'güneş çarpması' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den 'güneş çarpması' uyarısı
Büyükşehir ile mezarlıklar bayrama hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir ile mezarlıklar bayrama hazır
Dilencinin üzerinden bin TL para çıktı
YEREL HABERLER Dilencinin üzerinden bin TL para çıktı
Şahin’den kurban kesecek vatandaşlara uyarı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: “Kesim, uygun şartlar ve etleri zayi etmeyecek şekilde yapılmalıdır”
YEREL HABERLER Şahin’den kurban kesecek vatandaşlara uyarı İl Tarım ...
Kayserisporlu Denis Alibec, CFR Cluj'a kiralandı
YEREL HABERLER Kayserisporlu Denis Alibec, CFR Cluj'a kiralandı
Başkan Gülsoy'dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy'dan Kurban Bayramı mesajı
Türkiye’nin en büyük kurban satış ve kesim tesislerinden biri olan Bülbülpınarı bayrama hazır Kocasinan Belediyesi 110 bin metrekare alanda vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat geçirebilmeleri için hazırlıklarını tamamladı Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem: “Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirmeleri için elimizden gelen her şeyi yaptık”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük kurban satış ve kesim ...