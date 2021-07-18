Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Kocasinan ilçesi Yenimahalle´de bir eve düzenlenen operasyonda 478 gram metamfetamin ele geçirilirken, M.T. ve E.B. yakalandı. Suriye uyruklu A.D. ise Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde yolda yürüdüğü sırada polisin üst aramasında 306 uyuşturucu hap ile yakalandı. Melikgazi ilçesi Taceddin Veli Mahallesi´nde bir eve düzenlenen operasyonda da 8,50 gram metamfetamin ve 1,5 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili C.A. ve C.K. gözaltına alındı.

Toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-07-18 14:30:17



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