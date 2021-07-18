KASKİ içme suyu kullanımına dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KASKİ içme suyu kullanımına dikkat çekti

İHA

KASKİ içme suyu kullanımına dikkat çekti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince kaliteli ve sağlıklı içme suyu iletiminde sıkıntı yaşanmaması için servis edilen suların, amacı çerçevesinde kullanılması gerektiği hususunda vatandaşları hassas olmaları konusunda uyardı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada son yıllarda ülkemizde ve dünyada artarak devam eden su sorununa dikkat çekilerek, Kurban Bayramında da içme suyunun her zamankinden daha bilinçli kullanılması gerektiği vurgulandı.
Özellikle kırsal mahallelerde içme suyunun bahçe, tarla sulamasında kullanılmasından kaynaklı yüksek kotlarda ikamet eden vatandaşların sıkıntı yaşadığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kurban Bayramı nedeniyle önümüzde günlerde hijyen ve temizlik için kentimizde su tüketimi oldukça fazla olacaktır. Siz değerli abonelerimizin Kurban Bayramı süresince su sıkıntısı çekmemesi bakımından, suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Kuraklığın iyiden iyiye kendini gösterdiği ülkemizde yaşamın kaynağı olan içme suyumuzun tarımsal alanlarda kullanılması sonucu ihtiyacı olan vatandaşlarımızın suya erişimi zorlanırken, kimi zaman ise imkânsız bir hale gelmektedir. Yaşanması muhtemel sıkıntıları önleyebilmek adına tüm halkımızı içme suyumuzu tasarruflu kullanmaya ve daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tabiatın ve tüm canlıların yaşam kaynağı olan içme sularımızın korunması; doğanın ve gelecek nesillerimizin daha ferah yaşayabilmesi için en önemli görevlerimizin başında gelmektedir. Geleceğe saklayacağınız her bir damla tüm canlılar için hayat demektir. Bu hassasiyetle tüm abonelerimizin duyarlılık göstermelerini önemle rica eder, Kurban Bayramımızın ülkemiz ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'deki sel felaketine Kayseri'den destek
YEREL HABERLER Rize'deki sel felaketine Kayseri'den destek
Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Kayseri’de yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Narkotik polisi uyuşturucu tacirlerine göz ...
Büyükşehir tesis ve kütüphanelerinde bayram çalışma saatleri düzenlendi
YEREL HABERLER Büyükşehir tesis ve kütüphanelerinde bayram çalışma ...
Başkan Büyükkılıç: “Kurban Allah’a yaklaşmak için önemli bir ibadettir”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Kurban Allah’a yaklaşmak için ...
Melikgazi’de her kurban kesim yerinde veteriner hekim görevlendirildi
YEREL HABERLER Melikgazi’de her kurban kesim yerinde veteriner hekim ...
Kayserispor´da Lennon ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kayserispor´da Lennon ile yollar ayrıldı
(Özel) Kurban yakalama timi enjektörlü havalı tüfek ile pazarda nöbet tutuyor
YEREL HABERLER (Özel) Kurban yakalama timi enjektörlü havalı tüfek ...
(ÖZEL) Kayserisporlu Avramovski: Geçen seneden daha iyi oynayacağımıza inanıyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kayserisporlu Avramovski: Geçen seneden daha ...
Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi: "Güçlenmeye devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi: "Güçlenmeye ...
Kayserispor 8 futbolcu gönderdi
YEREL HABERLER Kayserispor 8 futbolcu gönderdi
Kayserispor, Lennon’a teşekkür etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Lennon’a teşekkür etti
Kayserispor için müjdeli haber Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Transfer tahtasını açacağız"
YEREL HABERLER Kayserispor için müjdeli haber Kayserispor Başkanı ...
Kayserispor isim sponsorunu değiştirdi Kayserispor'un yeni sponsoru Yukatel oldu
YEREL HABERLER Kayserispor isim sponsorunu değiştirdi Kayserispor'un ...
(ÖZEL) Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın mücadelesi bizi memnun etti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mehmet Altıparmak: Futbolcularımızın ...
Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağustosta 7-8 takım hazırlık yapacak
YEREL HABERLER Serkan Çeri: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ...
Kayserispor'a yeni isim sponsoru
YEREL HABERLER Kayserispor'a yeni isim sponsoru
Hazırlık Maçı: Kayserispor - Samsunspor : 0-1
YEREL HABERLER Hazırlık Maçı: Kayserispor - Samsunspor : 0-1
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta Samsunspor, Kayserispor'u yendi
YEREL HABERLER Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk maçta ...
Meteoroloji'den 'güneş çarpması' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den 'güneş çarpması' uyarısı
Büyükşehir ile mezarlıklar bayrama hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir ile mezarlıklar bayrama hazır
Dilencinin üzerinden bin TL para çıktı
YEREL HABERLER Dilencinin üzerinden bin TL para çıktı
Şahin’den kurban kesecek vatandaşlara uyarı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: “Kesim, uygun şartlar ve etleri zayi etmeyecek şekilde yapılmalıdır”
YEREL HABERLER Şahin’den kurban kesecek vatandaşlara uyarı İl Tarım ...
Kayserisporlu Denis Alibec, CFR Cluj'a kiralandı
YEREL HABERLER Kayserisporlu Denis Alibec, CFR Cluj'a kiralandı