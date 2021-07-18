Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 38 AAL 133 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile 38 EK 227 plakalı Fiat marka otomobil kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki trafik lambalarına çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan U.T., L.A., F.K., L.T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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