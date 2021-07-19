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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öztürk'ten Kurban Bayramı mesajı

İHA

Başkan Öztürk'ten Kurban Bayramı mesajı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Esat Öztürk mesajında; "Huzurun, bereketin, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerden birisi olan Mübarek Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlarımız, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan, toplumsal birliğimize katkı sağlayan, değerlerimizin hatırlandığı, güzelliklerin en üst seviyede yaşandığı, dargınlıkların bir kenara bırakıldığı günlerdir. Milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için büyük fedakârlıklarda bulunmuş çok kıymetli şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi böylesine anlamlı günlerde ve her zaman hatırlamak, ayrıca hasta ve yardıma ihtiyacı olanları hatırlamak ve onlara karşı görevlerimizi yerine getirmek büyük önem taşımaktadır. Yahyalımız sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir toplumdur. Kurban Bayramımızı huzur içerisinde geçirmemiz için belediyemiz tarafından her türlü tedbir alınmıştır. Bayram süresince de, TemizlikMaske ve Mesafe kurallarına uymamız, aşı sıramız geldiğinde hemen aşımızı yaptırmamız pandemi ile mücadelede bizlere büyük güç verecektir. Bayram vesilesiyle aile ziyaretleri için trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın, bayramlarının güzel bir şekilde geçmesi için trafikte yaşanacak olan yoğunluğu göz önünde bulundurarak, tedbirli davranmaları ve trafik kurallarına uymaları önem arz etmektedir. Her günümüzün bayram sevinci içerisinde geçmesi, nice bayramların hep birlikte yaşanması dileğiyle, bayram süresince görevi başında olan tüm çalışanlarımıza başarılar diler, bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin, Yahyalılı hemşehrilerimizin, ilçemizde görev yapan tüm memurlarımızın mesai arkadaşlarımın Kurban Bayramı’nı tebrik eder, bayramımızın ülkemize ve bütün İslam âlemine hayırlara vesile olması temennisiyle, sevgi ve saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.

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