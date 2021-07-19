Kayseri'de deprem

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre yerin 8.1 kilometre derinliğinde saat 10:32'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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