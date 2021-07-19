Kayseri'deki deprem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Şuana kadar olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; şuana kadar herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını söyledi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre yerin 8.1 kilometre derinliğinde saat 10:32'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından sosyal medya hesabından 'Geçmiş Olsun Kayseri' başlığıyla paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "3.8 büyüklüğünde bir deprem ile sallandık. Şuan için ekiplerimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Bütün birimlerimiz teyakkuz halindedir. 153 Çağrı Merkezimize ulaşabilirsiniz" açıklaması yaptı.

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