Kayseri yarım saat içinde 4 kez sallandı

Kayseri'de en büyüğü 3.9 olan 4 deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre saat 10.32'de merkez üssü Kocasinan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde depremin ardından 10.39'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Daha sonra saat 10.45'te merkez üssü yine Kocasinan'da 3.0 ve 10.57'de 1.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbarın bulunmadığını söyledi.

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