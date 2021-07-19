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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor’dan kaleye takviye

İHA

Kayserispor’dan kaleye takviye

Kayserispor, Vitesse takımından ayrılan Bilal Bayazit ile 3 sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’dan kaleye takviye. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar geçen sezon Hollanda ekiplerinden Vitesse takımında forma giyen 22 yaşındaki kaleci Bilal Bayazit’i kadrosuna kattı.
Kayseri’ye gelen genç kaleci takımla birlikte çalışmalara başladı.

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