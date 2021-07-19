Depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Kocasinan ilçesinde 3,8 büyüklüğündeki depremde bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Yüreğil Camisi, geçici olarak ibadete kapatıldı.

Kocasinan ilçesinde sabah 10.32´de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Kocasinan ilçesi Yüreğil Mahallesinde bulunan Yüreğil Camii hasar gördü. Cami ve şadırvanda çatlaklar oluşturken, minare de zarar gördü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cami geçici olarak ibadete kapatıldı. Caminin tadilat yapıldıktan sonra ibadete yeniden açılacağı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-07-19 21:43:08



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