Kayseri´de acemi kasaplar hastaneye koştu

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Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenler, kesim yerlerini doldurdu. Kurbanlık kesimi sırasında el, kol ve bacaklarında kesikler oluşanlar, devlet hastanesinin acil servisine gitti. Yaralıların çoğu ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-07-20 11:53:31



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