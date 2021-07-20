Talas'ta kurban kesim yerlerine tam not

Talas Belediyesi tarafından oluşturulan kurban kesim yerleri tam not aldı. Başta Reşadiye eski stat olmak üzere hazırlanan kurban kesim yerlerini gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kullanışlı, pratik, hijyenik ve temiz kesim yerleri oluşturduklarını söyledi.

Vatandaşlardan sıkça teşekkür aldıklarını ifade eden Başkan Yalçın, ekiplerin 3 gün boyunca aynı şekilde görevlerinin başında olanaklarını dile getirdi. Öte yandan kurbanlarını Reşadiye Kurban Kesim Alanında kesen vatandaşlar da hazırlanan imkanlardan çok memnun olduklarını kaydetti. Hem temiz ve hijyenik ortamda hem de pratik şekilde kurbanlarını kestiklerini söyleyen vatandaşlar, Başkan Yalçın'a ve özveriyle çalışan Talas Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.