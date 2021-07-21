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(ÖZEL) Bakan Akar: “Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz” “Hayat standartlarının iyileşmesi her türlü çalışma yapılmakta”

İHA

(ÖZEL) Bakan Akar: “Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz” “Hayat standartlarının iyileşmesi her türlü çalışma yapılmakta”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de yaptığı ziyaretlerine AK Parti Kayseri İl Başkanlığında devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 81 il teşkilatının online bayramlaşmasına katılan Bakan Akar, toplantı öncesi yaptığı açıklamasında “Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.
Terörle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ve şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dünden beri güzel şehrimiz, baba yurdumuz, ana yurdumuz Kayseri’deyiz. Burada eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla konuştuk görüştük. Tabii buraya geldiğimiz zaman belli günlerde gelindiği için, yoğun bir program oluyor. Sabah burada şehit ailelerimizle beraberdik. Hem Kartal Şehitliği’nde hem de Asri Mezarlıkta bulunan şehitliği arkadaşlarımızla beraber ziyaret ettik. Orada da tabi gördüğümüz, konuştuğumuz arkadaşlarımız var. Onlara da sabır diledik. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun diyoruz. Kayseri’de belediye başkanımız, il başkanımız, milletvekillerimiz gerçekten buradaki ziyaret sırasında çok açıkça görülüyor ki aşağı yukarı yolda geçen herkes, il başkanımızı, milletvekillerimizi ve belediye başkanımızı tanıyorlar. İsmen hitap ediyorlar, konuşuyorlar. Bunun da manası burada AK Parti olarak yoğun çalışma içinde olduğumuzun açık bir göstergesi. Burada hep birlikte hem güzel şehrimize hem de ülkemize nasıl bir katkı sağlayabiliriz düşüncesi içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tabi şehit ailelerimizin yarası büyük, ağır fakat bu hüzün tarafını bırakıp, gurur tarafını ele almalarını kendilerine hatırlattık. Sonunda da büyük bir metanetle vatan sağ olsun diyorlar. Bizim yaptıklarımız ve şehitlerimizin kanı hiçbir şekilde boşa gitmedi. Kanları yerde kalmadı. Kanlarının yerde kalmaması için dün de bugün de yarın da aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah bu terör belasından ülkemizi, asil milletimizi kurtaracağız” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’de hayat standartlarının iyileşmesi için her türlü çalışmanın yapıldığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Diğer taraftan da güvenlik sağlandıktan sonra, ülkemizin refahı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün Türkiye’de olduğu gibi, Kayserimizde de büyük bir çalışma var, büyük bir hamle var. Her konuda çok ciddi yatırımlar yapılmakta ve çok ciddi gelişmeler olmakta. Halkımızın günlük hayatını, rahatını ve huzurunu sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün Türkiye’de, sadece Türkiye’de değil tüm dost ve kardeş ülkelerle de aynı şekilde irtibatlarımızı sürdürmek sureti ile hayatı kolaylaştırmak bakımından, hayat standartlarının daha yüksek seviyelere çıkması bakımından her türlü çalışma yapılmakta. Önümüzdeki dönemde inşallah bunlar sonuçlanacak ve çok daha iyi noktalara geleceğiz. Bu vesile ile ben bu fırsattan istifade ile tüm hemşerilerime, akrabalarımıza, tanıdıklarımıza, arkadaşlarımıza herkese en içten ve samimi duygularla saygılar sunuyorum, sükranlar sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın da tebrik ediyorum. Herkese sağlık, esenlik diliyorum. Allah’a emanet olun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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