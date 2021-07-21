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Otobüsçü esnafı belirlenen fiyatlardan memnun değil Terminal İşletmecisi Mirza Binboğa: “Bakanlığın verdiği fiyatları uygularsak vatandaş seyahat edemez hale gelir” “Özellikle kısa mesafede bakanlığın verdiği fiyatın 3’de 1’ine taşıyoruz yolcularımızı”

İHA

Otobüsçü esnafı belirlenen fiyatlardan memnun değil Terminal İşletmecisi Mirza Binboğa: “Bakanlığın verdiği fiyatları uygularsak vatandaş seyahat edemez hale gelir” “Özellikle kısa mesafede bakanlığın verdiği fiyatın 3’de 1’ine taşıyoruz yolcularımızı”

Ulaştırma Bakanlığının şehirlerarası ulaşım ücretlerinde belirlediği fiyatlar hakkında açıklama yapan Terminal İşletmecisi Mirza Binboğa, “Bakanlığın verdiği fiyatları uygularsak vatandaş seyahat edemez hale gelir” dedi.
Bakanlığın verdiği fiyatların 3’de 1’ine taşımacılık yaptıklarını söyleyen Mirza Binboğa, “Şu an için dönüş doluluk oranlarımız yüzde 100 dolu. Her zaman 1 hafta kala başlardı yoğunluğumuz ama bu sene 1 hafta önce başlardı. İstanbul’da, İzmir’de, Bursa’da ve Ankara’da yani batıdan Anadolu’ya geliş 10 gün önce başladı. Bu da insanların bunaldığını ve seyahat etmek istediğini gösteriyor. Şu anda bizim burada durgun ama bayram sonu listelerimiz dolmak üzere yüzdem 100’ün üzerinde bir çalışma yapacağız inşallah. Bu verilen fiyatlar masa başında alınan kararlar. Bunu ben böyle yoruluyorum. Çünkü ilgili bakanlık bu fiyat kararlarını alırken, sektörümüze sorsa bu fiyatlar olmaz. Bu fiyatlar tamamen yolcunun aleyhine. KayseriKırşehir arası 140 kilometre iken buraya vermiş oldukları fiyat 100 TL ancak biz bu mesafeyi 30 TL’ye götürüyoruz. KayseriNevşehir arasını aynı şekilde 100 TL fiyat vermişler ama biz aynı şekilde 30 TL’ye götürüyoruz. Biz özellikle kısa mesafede şu anda bakanlığın belirlemiş olduğu fiyatların 3’de 1’i oranında paralara insanları taşıyoruz. Yani bakanlık bu fiyatları neye göre belirledi anlamak mümkün değil. Bu fiyatları belirlerken, öncelikle bizim sektörden bilgi almaları gerekiyor” dedi.
Binboğa, düzenlenen fiyat listesinin uygulanması halinde vatandaşın seyahat edemez hale geleceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kayseri İstanbul arasına 200 TL fiyat vermiş, biz şu anda 150 TL’ye taşıyoruz. Yani biz kısa mesafede bakanlığın vermiş olduğu fiyatların 3’de 1’i fiyatına taşıyoruz. Uzun yolda ise yüzde 70’ine taşıyoruz. Biz bakanlığın vermiş olduğu fiyatların altında taşıyoruz. Biz yüzde 50 kapasite ile taşımacılık yaptığımızda dahi bu fiyatları uygulamadık. Kayseri Nevşehir arasını biz o zamanda bile 45 TL’ye taşıdık. Kayseri Aksaray 70 TL iken biz 40 TL yazdık. Kayseri İstanbul arasına 300 TL’ye kadar fiyat vermişlerdi. Biz bu mesafeyi 200 TL bandında tuttuk. Biz her zaman bu fiyatların altında tuttuk. Yani yolcuda mağdur olmadı, bizde mağdur olmadık. O zamanlar bizde yüzde 50 kapasite ile para kazanırken, bugün yüzde 100 kapasite ile çalışıyoruz. Bu fiyatları biz uygulasak 1 ay içerisinde 1 senede kazandığımız parayı kazanırız. Ancak yolcu gidemez, yolcu mağdur olur. Biz yolcuların mağdur olmaması ve bizimde ayakta durmamız için bu fiyatları uygulamıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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