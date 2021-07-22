(Özel) Kadın girişimci bozkıra lavanta bahçesi kurdu Kendi markasını oluşturmak isteyen Venhar Yılmaz, bahçesini büyüterek ekonomiye katkı sunmak istiyor

Kayseri’de girişimci Venhar Yılmaz, ‘burada tutmaz’ diyenlere aldırmadan bozkırda oluşturduğu lavanta bahçesi ile kendi markasını oluşturarak ekonomiye katkı sunmak istiyor.

Kayseri’de yaşayan Venhar Yılmaz, Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi’ndeki 4 dekarlık alana lavanta dikti. ‘Burada tutmaz’ diyenlere aldırmadan bahçesini oluşturan Yılmaz, adeta bozkırın ortasında renkli bir yer oluşturdu. Görsel güzelliği olan bahçesini ilerleyen süreçte büyüterek lavanta yağı, lavanta balı üretimi ve fotoğraf çekinmek isteyenlerin uğrak yeri haline getirmek isteyen Yılmaz, kadın girişimcilere de örnek oldu.

Lavantayı hobi amaçlı diktiğini kaydeden Venhar Yılmaz, “Her şey çok güzel gidiyor. 2 dekarı 2 yaşında, 2 dekarı ise 1 yaşında olmak üzere bahçemizde dikili olarak 4 dekarlık bir alanımız var. Bahçemizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Gelen taleplere göre de bahçemizdeki boş alanlara doğru bahçemizi büyütmeyi düşünüyoruz. Bu durum biraz gelişigüzel ilerliyor. Bahçemizdeki tıbbi bir lavanta çeşidi ve ilk yağlık olarak düşünmüştüm. Geçen yılki hasatta çok talep oldu ve yağını satmaya başladım. Sonrasında buraya gelip fotoğraf çekinmek isteyen arkadaşlar oldu. Düğün için gelin ve damatlar burada fotoğraf çekinmek istedi. Biz de o yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Burada arı beslemeye de başladık. Lavanta balı da üretmek istiyoruz. Lavantanın her şeyinden faydalanmak istiyoruz. Kayseri ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. Bahçemiz de Kayseri’de tektir” ifadelerini kullandı.

“İmkansız diye bir şey yok" diyen Yılmaz, “Bir yola başlarken insanlar genelde ‘Olmaz, yapamazsın. Burada tutmaz’ diyorlar. Lavanta ekimimiz de bu şekilde oldu. ‘Batı tarafında daha iyi yetişiyor’ derlerken, ben burada 1600 rakımda bu bitkiyi tutturdum. Keşke kimseyi dinlemeden daha büyük bir şeyler yapsaydım ama kısmet. Burayı görenler çok şaşırıyorlar. Sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yapıyorum. Oradaki arkadaşlar da çok fazla talepte bulunuyorlar. Adres soranlar oluyor. Burası Talas’a bağlı Kamber Mahallesi'nde ve isteyen herkes gelebilir. Kapımız herkese açık” şeklinde konuştu.

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