Gençlerin ATV macerası kazayla noktalandı: 2 yaralı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde ATV'nin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zincidere Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 2 gencin mahallede gezintiye çıktığı ATV aydınlatma direğine çarptı. Kazada ATV'de hasar oluşurken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. ATV çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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