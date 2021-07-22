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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, Mustafa Pektemek ile anlaştı

İHA

Kayserispor, Mustafa Pektemek ile anlaştı

Kayserispor, tecrübeli golcü oyuncu Mustafa Pektemek ile anlaştı.
Süper Lig takımlarından Kayserispor forvete takviye yaptı. Sarıkırmızılı kulüp, forvet mevkiine Mustafa Pekmetek'i transfer etti. Kayserispor, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Geçen sezon Alanyaspor forması ile 35 Süper lig maçında 7 gol atıp 1 asist yapan Pektemek, 4 Türkiye Kupası maçında da 2 gol attı. Mustafa Pektemek bir kaç gün içerisinde Kayseri'ye gelerek takıma katılacak.

Mustafa Pektemek kimdir?
Pektemek, 1 Ağustos 1988 Sakarya doğumlu. 33 yaşındaki futbolcu forvet mevkiinde oynuyor. Daha önce Sakaryaspor, Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor takımlarında forma giyen Mustafa Pektemek, kulüp kariyerinde 386 maça çıkarken 84 gol attı. 39 kez sarı kart görüp 1 de kırmızı kart gören Mustafa Pektemek, 12 kez de milli formayı giydi. Mustafa Pektemek sadece 1 kez milli forma ile gol atabildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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