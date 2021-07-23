Alibec yeni takımına imzayı attı

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Yukatel Kayserispor'dan Romanya'ya giden Denis Alibec, imzayı atıp yeni takımının formasını giydi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, yeni sezon için kiralık gittiği Cluj takımı ile anlaşmaya vardı ve formayı giydi. Romanya'nın Cluj takımı, Denis Alibec'in transferini resmen açıkladı. Yeni takımında 77 sırt numaralı formayı giyecek olan Alibec, yeni sezonda Kayserispor'a dönecek.

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