Başkan Büyükkılıç’tan ilçe ilçe bayram ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Akkışla, Sarıoğlan, Felahiye ve Özvatan ilçelerini ziyaret ederek, ilçe teşkilatları, esnaflar ve vatandaşlarla bayramlaştı.

İlk olarak Akkışla ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, burada gerçekleşen bayramlaşma programında konuşmasına, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan’ın babası Mustafa Arslan’a rahmet ve Başkan Arslan’a başsağlığı dileyerek başladı. Büyükkılıç, bir doktor olarak aşı tavsiyesini burada da yineleyerek, “Tedbirleri almak suretiyle sizlerle bir arada olmaya, yüz yüze olarak görüşmeye Mevla’m fırsat verdiği için şükrediyoruz. Dört bayramdır yüz yüze bayramlaşma yapamadık. Bu bir kazanım, bu kazanımı kaybetmek de, sürdürmek de bizim elimizde. Bir doktor olarak sizlerden isteğimiz mutlaka aşılarınızı yaptırın. Devletimize, kurum ve kuruluşlarımıza güvenimiz tam. Aşısını yaptıran bir doktor olarak mutlaka aşımızı yaptırmalıyız, ihmal etmemeliyiz” dedi.

El ele, gönül gönüle bir aile anlayışı içerisinde hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Eğitimli, donanımlı olacağız, çocuklarımızı iyi noktalarda yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bizler de yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni yapacağız, sizin beklentinize cevap vereceğiz. Geciktirdiğimiz olur ama yapmadığımız olmaz, her türlü konuda sizin elinizden tutup yanınızda yer alıp, istediklerinizi hayata geçirmek bizim asli görevimiz. Biz AK Parti teşkilatı olarak el ele, gönül gönüle bir aile anlayışı içerisinde hizmet ediyoruz. Bir kardeşiniz olarak birbirimize nezaket kuralları çerçevesinde isteklerimizi söylemeliyiz” diye konuştu.

Büyükkılıç, AK Parti ilçe teşkilatı ile bayramlaşma törenin ardından MHP ilçe teşkilatını da bayram ziyaretinde bulundu. Başkan Arslan’a taziye ziyaretinde bulunarak, Arslan ailesine baş sağlığı dileklerini ileten Büyükkılıç, Akkışla’nın ardından sırasıyla ziyaret ettiği Sarıoğlan, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde, ilçe teşkilatları ile de bayramlaştı.

Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan’da bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, 20222023 sürecinde Sarıoğlan, Felahiye, Özvatan ve Akkışla’da ilçe sakinlerinin doğalgaz beklentisinin hayata geçeceğini ifade etti. Büyükkılıç, Sarıoğlan’da yatırımların devam ettiğini belirterek, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize bağlı olma duygularını, düşüncelerini elimizden almasın” şeklinde konuştu. Akkışla, Sarıoğlan, Felahiye ve Özvatan’da esnaf ve vatandaşlarla da sohbet edip, bayramlarını kutlayan Büyükkılıç, ilçe sakinlerinin talep ve isteklerini dinledi. Başkan Büyükkılıç’ın ilçe bayramlaşma ziyaretlerine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti.

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