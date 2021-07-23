Başkan Yalçın: “Gazetecilik tarafsız ve dürüst icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın: “Gazetecilik tarafsız ve dürüst icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir”

İHA

Başkan Yalçın: “Gazetecilik tarafsız ve dürüst icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında basının önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Gazetecilik, kişilerin hak ve hürriyetlerine saygılı, halkın haber alma özgürlüğünü yerine getiren; en zor şartlarda tarafsız, dürüst ve ilkeli şekilde icra edilen ayrıcalıklı bir meslektir. Gazeteci gecesini gündüzüne, canını dişine katarak, ailesinden fedakarlık yaparak mesleğini icra etmeye çalışan, kamuoyunun doğru bilgi almasında sorumluluk sahibi kişidir. İleri demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın, tarafsız, çıkarsız ve yapıcı eleştirilerle yöneticilere yol gösteren araçtır" ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın mesajını şöyle tamamladı:
“Şehrimizde bu anlayışla görev yapan tüm gazeteci kardeşlerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, her zaman iyi ve güzel haberlerle karşılaşmak ümidiyle başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç: “Basın sağlıklı kamuoyu oluşmasında önemli bir faktör”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Basın sağlıklı kamuoyu ...
Başkan Büyükkılıç’tan ilçe ilçe bayram ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan ilçe ilçe bayram ziyareti
Talas’ta boş araziler tarıma kazandırılıyor Bu yıl 38 ton buğday hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Talas’ta boş araziler tarıma kazandırılıyor Bu yıl 38 ...
(Özel) ‘Sarıkız’ için naftalin uyarısı Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: “Naftalin ve kükürt kokusu bu canlıları sinirli hale getiriyor”
YEREL HABERLER (Özel) ‘Sarıkız’ için naftalin uyarısı Kayseri ...
Başkan Özdoğan: “Basın demokrasinin gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: “Basın demokrasinin gelişmesini ...
Kayserispor taraftarından Carlos Mane’ye çağrı
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarından Carlos Mane’ye çağrı
Kayserispor Mensah ile ilgili kararını verdi
YEREL HABERLER Kayserispor Mensah ile ilgili kararını verdi
Alibec yeni takımına imzayı attı
YEREL HABERLER Alibec yeni takımına imzayı attı
Kayserispor 9 transfer yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor 9 transfer yaptı
Kayserispor'a İranlı orta saha futbolcusu
YEREL HABERLER Kayserispor'a İranlı orta saha futbolcusu
Kayserispor, Mustafa Pektemek ile anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor, Mustafa Pektemek ile anlaştı
İşlek caddede şüpheli çanta alarmı
YEREL HABERLER İşlek caddede şüpheli çanta alarmı
Özhaseki: Pandemi koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi millet biterdi
YEREL HABERLER Özhaseki: Pandemi koalisyon hükümetler dönemine denk ...
Gençlerin ATV macerası kazayla noktalandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gençlerin ATV macerası kazayla noktalandı: 2 yaralı
Melikgazi’de kurban kesim yerleri temizlenerek dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de kurban kesim yerleri temizlenerek ...
Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşu temsilcileriyle bayramlaştı, aşı çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Gönüllü Kültür Kuruluşu temsilcileriyle ...
Çaldığı motosikletle kaza yapınca bırakıp kaçtı Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Çaldığı motosikletle kaza yapınca bırakıp kaçtı Polis ...
Yahya Berat Alemdar U16 Milli Takımına davet edildi
YEREL HABERLER Yahya Berat Alemdar U16 Milli Takımına davet edildi
Büyükkılıç, AK Parti Teşkilatı ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, AK Parti Teşkilatı ile bayramlaştı
14 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER 14 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu
(Özel) Kadın girişimci bozkıra lavanta bahçesi kurdu Kendi markasını oluşturmak isteyen Venhar Yılmaz, bahçesini büyüterek ekonomiye katkı sunmak istiyor
YEREL HABERLER (Özel) Kadın girişimci bozkıra lavanta bahçesi ...
Başkan Cabbar’dan şehit ailelerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Cabbar’dan şehit ailelerine bayram ziyareti
Bayram sabahı kaçan kurbanlık, 18 kilometre uzaklıkta bulundu
YEREL HABERLER Bayram sabahı kaçan kurbanlık, 18 kilometre uzaklıkta ...
Otobüsçü esnafı belirlenen fiyatlardan memnun değil Terminal İşletmecisi Mirza Binboğa: “Bakanlığın verdiği fiyatları uygularsak vatandaş seyahat edemez hale gelir” “Özellikle kısa mesafede bakanlığın verdiği fiyatın 3’de 1’ine taşıyoruz yolcularımızı”
YEREL HABERLER Otobüsçü esnafı belirlenen fiyatlardan memnun ...