Kayserispor´da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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KAYSERİ,(DHA)YUKATEL Kaysersipor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig ekibi Yukatel Kaysersipor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışma yapan futbolcular, antrenmana ısınma ve pas çalışması ile başladı. Futbolcular idmanın ikinci bölümünde ise, çift kale maç yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri DHA

2021-07-23 11:22:46



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