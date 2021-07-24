Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Kayserispor’un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor 202122 sezonunda giyeceği formaları Salı günü tanıtacak. SarıKırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “27 Temmuz Salı günü saat 10.00’da Kadir Has Tesislerimizde Başkanımız Berna Gözbaşı, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden Dr.Erhan Yoska ,Kayseri Otizm Derneği Başkanı Kısmet Seken ve Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yasin Günlü’nün katılımlarıyla 2021 2022 sezonunda giyeceğimiz formalarımızın Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.