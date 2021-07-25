(ÖZEL) Avukat Emir Akpınar: "İşveren işçinin yaşama hakkını gözetmek zorunda" “İş kazalarında kan bağı gözetmeksizin işçinin destek olduğu bireyler de tazminat hakkı talep edebilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Avukat Emir Akpınar: "İşveren işçinin yaşama hakkını gözetmek zorunda" “İş kazalarında kan bağı gözetmeksizin işçinin destek olduğu bireyler de tazminat hakkı talep edebilir”

İHA

(ÖZEL) Avukat Emir Akpınar: "İşveren işçinin yaşama hakkını gözetmek zorunda" “İş kazalarında kan bağı gözetmeksizin işçinin destek olduğu bireyler de tazminat hakkı talep edebilir”

Kayseri Barosu avukatlarından Emir Akpınar, işverenin işçinin yaşama hakkını gözetme sorumluluğu olduğunu belirterek, “İş kazalarında kan bağı gözetmeksizin işçinin destek olduğu bireyler de tazminat hakkı talep edebilir” dedi.
İş yerinde gerçekleşen yaralanmaların yapılan işle ilgili olmasa da iş kazası olabileceğini söyleyen avukat Emir Akpınar, “Bir iş yerinde yaralanmadan gıda zehirlenmelerine kadar işçinin sağlığını etkileyen şeyler iş kazası sayılabilir. Keza bu durumlarda iş kazasının kanunda sayılan tüm unsurları oluşmuştur. İş kazası şartları ise kazaya uğrayanın sigortalı olması, kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması, sigortalının yer ve zaman itibarıyla 5510/13. maddede sayılan hususlardan birine göre kazaya uğraması, kazada nedensellik 'illiyet' bağının bulunmasıdır. 5510 Sayılı İş Kanunu sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada ya da işiyle ilgili bir yerde bulunduğu anda meydana gelen olayların yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş kazası sayılmasını gerekli kılmıştır. İş Kanunu madde 11’de iş yerinde üretilen mal veya verilen hizmetle nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da iş yerinden sayılmıştır. Böylelikle yemekhanede yemek yendiği sırada gıda zehirlenmesi yaşanması, iş yerinde yaşanan bir kaza olması mucibince şüphesiz iş kazasıdır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hastaneye giderek acil servise başvuran tüm vakaların iş kazası olarak girişinin yapılması ve 3 gün içinde SGK'ya iş kazası bildirimlerinin yapılması gerekir. Mevcut yönetmelikler gereği her çıkan yemek çeşidinden ayrı ayrı 'şahit numune' ismi verilen örnekler alınarak, bunların 72 saat süresince saklanması ve gıda zehirlenme şüphesi olduğunda bu örneklerin ilgili laboratuvara incelemeye gönderilmesi gerekiyor” dedi.

“İşverenin işçiyi gözetme sorumluluğu yaşama hakkının gereğidir”
Akpınar, işverenin Anayasa’da belirtilen maddeler gereğince işçinin yaşama hakkını gözetmek zorunda olduğunu söyleyerek, “Anayasa madde 12/1 ve 15/2’ye göre işveren gözetme borcu kapsamında işçiye zarar verici her türlü davranıştan kaçınmak, işçinin hayatını, sağlığını, maddi ve manevi kişiliğini korumakla yükümlüdür. Zira gıda zehirlenmesiyle işçilerin sağlığı büyük tehlikeye girmekte, yaralanma, iç organ kaybı, ölüm gibi dönüşü olmayan kalıcı hasarlara sebep olmaktadır. Bu kapsamda işverenin işçiyi gözetme yükümlülüğü, anayasal nitelikli bir hak olan yaşama hakkının gereğidir” ifadelerini kullandı.

“Kan bağı olmaksızın işçinin destek olduğu bireyler de tazminat başvurusu yapabilir”
Avukat Emir Akpınar, iş kazasında hayatını kaybeden işçinin kan bağı olmaksızın maddi olarak destek olduğu bireylerin de tazminat başvurusu yapabileceğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:
“İş kazasının ardından hak kaybına uğramamak adına tazminat hakkı kullanılabilir. Ancak bunun için öncelikle iş kazası tespiti yapılmalıdır. İş yerinde gerçekleşen bu zehirlenmenin ardından işverenin kuruma bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Eğer işveren bu görevini yerine getirmezse bu aşamada sorumluluk işçiye düşer. İşçi iş kazasını geçirdikten sonra kuruma başvurarak iş kazasının tespitini talep edebilir. Aksi halde tespit davası açmak yoluyla da iş kazasının tespitini yaptırabilir. İş kazasının tespiti yapıldıktan sonra iş kazası eğer yaralanma ile sonuçlanmışsa yaralanan işçiye, eğer ölümle sonuçlanmışsa ölen işçinin yakınlarına, hak sahiplerine kurum tarafından belirli bir ödenek aylık bağlanır. İşçi iş kazası neticesinde öldüğünde ise bahsi geçen hak sahipleri şunlardır; işçinin ölümüyle destekten yoksun kalanlardır. Örneğin işçinin çocuğu veya eşi yoksa anne ve babası da hak sahibidir. Tüm bu süreçler bittikten sonra tazminat davası açılabilir. İş kazası neticesinde açılan tazminat davasında tazminatı belirleyen unsurlar ise iş kazasının niteliği, işçinin aldığı ücret, ne kadar süredir çalıştığı gibi hususlar dikkate alınır. Burada kanun doğrudan bir kan bağı aramıyor. Eşi, çocuğu, annebabası talep edebileceği gibi örneğin sürekli destekte bulunduğu nişanlısı ya da işçinin düzenli olarak burs verdiği, geçimini o bursla sağlayan öğrenci de tazminat talep edebilir. Burada önemli nokta işçinin sağlığında tazminat talep eden kişilere düzenli bir destekte bulunuyor olmasıdır. Dava sonucunda hükmedilecek tazminattan kurumun bağladığı ödeneğin toplam miktarı çıkartılır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi'de altyapı kurumları ile ortak çalışma planlaması
YEREL HABERLER Melikgazi'de altyapı kurumları ile ortak çalışma ...
Başkan Büyükkılıç’tan bir proje daha: “Hospice”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan bir proje daha: “Hospice”
Melikgazi’nin kavşakları yeşillendi
YEREL HABERLER Melikgazi’nin kavşakları yeşillendi
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek istedi, sıkıştığı yerde öldü
YEREL HABERLER Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek ...
Kayseri’de sürüye dalan otomobilin sürücüsü yaralandı, 13 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Kayseri’de sürüye dalan otomobilin sürücüsü ...
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 7 ...
Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı
Tomarza'da hasat zamanı başladı
YEREL HABERLER Tomarza'da hasat zamanı başladı
Kayserispor’un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor
YEREL HABERLER Kayserispor’un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor
Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı tamamlandı
YEREL HABERLER Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı ...
Cabbar’dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı
YEREL HABERLER Cabbar’dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" ...
Özhaseki: Kılıçdaroğlu´nun herhangi bir hayırlı işe `evet´ dediğini duymadım
YEREL HABERLER Özhaseki: Kılıçdaroğlu´nun herhangi bir hayırlı işe ...
Büyükşehir'den hem vefa hem yarışma
YEREL HABERLER Büyükşehir'den hem vefa hem yarışma
Yücel'den 'Sahabiye Kentsel Dönüşüm' açıklaması: "Çağrılara kulak vermek lazım"
YEREL HABERLER Yücel'den 'Sahabiye Kentsel Dönüşüm' açıklaması: ...
61 yaşında paraşütle uçtu, "Biraz bir şeyler olsun" diyerek pilottan heyecan istedi
YEREL HABERLER 61 yaşında paraşütle uçtu, "Biraz bir şeyler olsun" ...
Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı Kayseri'de çıkan orman anız yangını, vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı ...
AK Parti'li Özhaseki: "Türkiye’nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda muhalefet edilmez"
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: "Türkiye’nin milli menfaatleri ...
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Vali Günaydın'dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Vali Günaydın'dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın ...
Başkan Çolakbayrakdar’dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan 24 Temmuz Basın Bayramı ...
Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
AK Parti teşkilatları saha çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti teşkilatları saha çalışmalarına devam ediyor
Başkan Büyüksimitci: “Gazetecilik zaman kavramı gözetmeden icra edilen bir meslek”
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: “Gazetecilik zaman kavramı ...
Sıcaktan bunalan vatandaşlar 400 yıllık ‘Keşişin Havuzu’na akın etti
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan vatandaşlar 400 yıllık ‘Keşişin ...