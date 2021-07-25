Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 metrelik vadiye düştü

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, 330 metre derinlikteki Derevenk Vadisi'ne düştü.

Talas ilçesinde Derevenk Vadisi'ne gelen Hacı Ali B., otomobilini park edip indi. Hacı Ali B.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket edip 330 metre derinlikteki vadiye düştü. Aracın düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, araçta kimsenin olmadığını belirledi.

Polis plakasından yaptığı araştırmada, Hacı Ali B.´ye ulaştı. Yardım istemek için bölgeden ayrıldığını söyleyen Hacı Ali B., bir süre sonra olay yerine geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-07-25 16:58:01



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