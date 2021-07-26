Kayserili LGS birincisi Galatasaray Lisesi'ne yerleşti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincilerinden Erşad Tanrıkulu, Galatasaray Lisesi'ne yerleşti.

Erciyes Ortaokulu öğrencisi Erşad Tanrıkulu, LGS'de 500 tam puan alarak dereceye girdi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun makamında ağırlayarak ödüllendirdiği Tanrıkulu, ilk tercihi olan Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi'ne yerleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.