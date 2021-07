Kayseri Şeker’den Bünyan’a 10 milyon 150 bin TL’lik yatırım AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Türkiye’de yaşananları Avrupa ülkeleri kaldıramaz” Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: “Şeker Fabrikaları şeker fiyatlarında artış bekliyor”

Kayseri Şeker tarafından Bünyan’a 10 milyon 150 bin TL’ye yaptırılacak olan tarım market, pancar bölge müdürlüğü, konut ve ticaret alanları temel atma töreni yapıldı. Temel atma töreninde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Şeker Fabrikaları şeker fiyatlarında artış bekliyor” dedi.



Temel atma törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2015 yılından beri Bünyan’da lisanslı depo yatırımını gerçekleştiremediklerini söyleyerek, "Kayseri Şeker sektörün önemli bir kuruluşu, özellikle Kayserimizin ve Orta Anadolu’nun önemli bir değeri ve Kayseri Şeker, bizim görev yapmakta olduğumuz 10 yıllık süre içerisinde çeşitli problemlerini çözmenin yanında, çeşitli yatırımlar yapma konusunda önemli gayretler içerisinde oldu. Fakat yatırım yapmanın da bu süreçte ne kadar zor olduğunu anladık. Ben Kayseri Pancar Kooperatifi’nin içerisinde bulunduğum bu 10 buçuk yıllık süre içerisinde kendi memleketime bir yatırım yapmak için çok gayret gösterdim ama işin doğrusu bu ancak bugün gerçekleşebiliyor. İşte bu nedenle bugün bizim için çok değerli bir gün. Tabi bu yatırımı gerçekleştirme konusunda gerek Bünyan Belediye Başkanımızın gerekse de önceki ve şimdiki Bünyan Ziraat Odası Başkanlarımızın önemli destekleri oldu, onları da buradan minnetle yad ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum, bize en azından bu yatırım yapma fırsatını verdikleri için. Biz 2015 yılında çeşitli bölgelerimizde Lisanslı Depo yapmak için bir karar aldık, bu kararın içerisinde tabi Bünyan’da vardı. Boğazlıyan, Şarkışla, Develi ve Bünyan’da Lisanslı Depo yapmak için Yönetim Kurulumuz bir karar almıştı, bunlardan Boğazlıyan, Şarkışla ve Develi’yi gerçekleştirmiştik ama Bünyan’da bu yatırımı bir türlü gerçekleştiremedik” dedi.



Akay, temel atma töreni gerçekleşen yatırımın 10 milyon 150 bin TL maliyeti olduğunu ve 24 ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını ifade ederek, “2015 yılında aldığımız bu kararın bugüne dek halen geçerli olmasına rağmen Lisanslı Depo yapabilmek için maalesef uygun bir saha bulamadık. Bunu yatırım yapmanın ne kadar zor olduğunu ifade etmek adına söylüyorum. İnşallah buradaki yatırımın bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Bünyan her türlü yatırımı hak eden bir ilçemiz, inşallah bu yatırımla birlikte diğer yatırımların da devamı gelir ümidindeyim. Bu yatırımımız ile 2 blok halinde bir yatırım gerçekleşecek burada, 1. Blokta 10 adet dükkân ve 24 adet konut olacak şekilde bir proje gerçekleştiriliyor. 2. Blokta ise b izim bölge müdürlüğümüz ve Tarım Market inşaatı gerçekleşecek. Tabi Bölge Müdürlüğü denilince şunu da ifade etmem de fayda var. Kayseri Şeker’in Kayseri, Yozgat ve Sivas Bölgesi’nde 12 tane Bölge Müdürlüğü var. Bunların içerisinde kendisine ait binası olmayan tek yer Bünyan’dı. İşte bu yatırımla Bünyan’da bu eksikliği gidermiş olacağız. Şimdiye kadar kiralık bir binada bu ihtiyaçlar karşılanıyordu. Onun için bu manada Bölge Müdürlüğü’nün ve Tarım Marketin yapılıyor olması çok önemli. Burası yaklaşık 3 bin 400 metrekarelik bir alan ve bu alan içerisinde yapılacak Tarım Market ve Bölge Müdürlüğümüz inşallah önümüzdeki 5 aylık süre içerisinde tamamlanacak, dükkân ve konutların da 24 aylık bir süre içerisinde tamamlanmasını ümit ediyoruz. Yaklaşık 10 milyon 150 bin TL gibi bir yatırım bedeli var. Ekonomideki sıkıntıların olduğu ve herkesin yatırımdan kaçtığı bir dönemde böyle bir yatırımı, inşallah Kayseri Şeker’in gücüyle hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.



"Şeker Fabrikaları şeker fiyatlarında artış bekliyor”

Şeker fiyatlarında artış beklentisi olduğunu ve bu artışın çiftçiyi rahatlatacağını söyleyen Akay, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bünyan deyince Kayseri Şeker’in ve Kayseri Pancar Kooperatifi’nin buradaki tarımsal faaliyetlerinden bahsetmem gerekiyor. Biz Bünyan Merkez ve 17 köyde 42 gurup halinde sözleşmeli pancar tarımı gerçekleştiriyor ve bunu 20 bin 300 dekar alanda yapıyoruz. Toplamda ise 127 bin ton pancar taahhüdü alınmış durumda. Ekilen bu 20 bin 300 dekar alanın sulu alan olması gerekiyor, bu alanın 20 bin dekarı Bahçecik Barajı’ndan karşılanıyor, 1000 dekarı ise Koyun Abdal Göleti’nden karşılanıyor. Kalan kısmı ise dere ve kuyulardan karşılanabiliyor, yani su ihtiyacının yarıdan fazlası dere ve kuyulardan karşılanmak zorunda kalıyor. Ülkemizde bu yıl kuraklık, kendisini fazlaca hissettirmeye başladı. Bu kuraklıktan Bünyan’da nasibini aldı. Hatta bayram öncesinde önemli sorunlar yaşandı. İşte bu nedenle affınıza sığınarak şöyle bir kanaatimi paylaşmak istiyorum, elbette Hükümetimiz her zaman, yollar köprüler gibi çok büyük yatırımlar gerçekleştiriyor ama bu konuda kanaatimi ifade etmek istiyorum, artık bu sulama sorunlarından dolayı karayolundan çok suyoluna ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim. Çünkü çiftçilerimiz sulu tarımı tercih ediyorlar ve ülkemizin ürün ve gıda ihtiyacını karşılayabilmek için de buna ayrıca ihtiyaç var. Sayın Bakanım sizler Hükümetimizde yetkili bir konumdasınız ve bu kanaatimizi size arz ediyoruz, inşallah sizler de ilgili mercilere ulaştırırsınız. Allah Devletimize zeval vermesin, barajlarımız yapıldı ve bu barajlardaki suların bir sıkıntıya uğramadan ekili alanlara ulaşması lazım. Bir diğer sorunumuz da, kuraklıktan kaynaklanan sebeplerden dolayı ürünlerde ciddi bir verim düşüklüğü var. Yine bu verim düşüklüğünden dolayı, Hükümetimiz Arpa buğday gibi ürünlerde ihtiyacı karşılayacak fiyatlar ortaya koydu ve bunları ilan etti. Pancar çiftçisi de bu çerçevede bir fiyat beklentisi içerisinde, ama pancar çiftçisinin bu fiyat beklentisinin karşılanabilmesi için Şeker Fabrikalarının da sorunlarının bu çerçevede çözülmesi gerekiyor. İşte bu noktada şeker fiyatlarında bir artış beklentisi var. Şeker fiyatlarının artmasıyla, Şeker Fabrikaları biraz daha rahat hareket etme imkânı bulursa, inanıyorum ki çiftçimizin ihtiyacını karşılayacak bir pancar fiyatı da açıklanabilecek.”



Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, “Bugün burada Bünyan markasına yakışacak, istihdam sağlayacak, ticari hayatına büyük katkı verecek Türkiye’nin en değerli kuruluşları arasında olan, şehrimizin gururu Kayseri Şeker Fabrikası’nın ilçemize yapmış olduğu yatırımların temelini atıyoruz. Burada hemşerimiz sayın Hüseyin Akay başkanıma ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projenin ortağı olan Bünyan Ziraat Odası çiftçilerimize, başkanımıza ve de bizleri kırmayarak hiçbir bedel talep etmeden buradaki yerini çiftçilerimize bırakan Yaşar ve Ahmet Uğur ağabeylerimize şükranlarımı sunuyorum. Biz şehrimiz ve ülkemiz için heyecan ve motivasyonumuzu hep yüksek tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



"Türkiye’de yaşananları Avrupa ülkeleri kaldıramaz"

Türkiye’de yaşananları büyük Avrupa ülkelerinin dahi kaldıramayacağını söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Bu seçimlerde yine siz iradenizi ortaya koydunuz. Çalışmadan, haktan ve emekten yana oldunuz ve bu gayretlerin karşılığını verme noktasında sonuna kadar mücadelede Hüseyin Akay’dan yana tavır koydunuz. Allah onu da başarılı etsin. Güzel işler yapmayı da nasip etsin inşallah. Burası bir noktada Hüseyin Akay’ında memleketi, şu anda adeta memleketine vefa borcunu ödüyor. Burada Cumhuriyetimizi kurmuşuz, bayrağımızı dalgalandırmışız, ezanlarımız okunuyor ve gittikçe de güçleniyoruz ama kolay bir coğrafyada da yaşamıyoruz. Bunun da farkındayız. Yani Avrupa’nın ortasında Lüksemburg gibi Hollanda gibi Belçika gibi keyif yapan ülkelerin yanında biz rahat bir ülkede değiliz. Etrafımız adeta ateş çemberi. Birçok ülkede bombalar patlıyor, her gün insanlar ölüyor ve herkes evlerine gidip, çorbasını dahi içemiyor. Kapısını açıp evinde ailesi ile huzurlu bir ortam içerisinde bulunamıyor. Çok şükür biz ülkemizde gittikçe büyüyoruz ve bize yan bakanlardan da hesap soruyoruz. Bu ülke de huzur içerisinde önüne bakıyor. Birkaç yıl içerisinde başımıza gelenleri düşünün. Eğer ki Avrupa’da başka büyük bir ülkenin başına gelseydi herhalde hiç birisi ayakta kalmazdı. Birisi PKK terör örgütü hepimiz biliyoruz. Lanet olsun bunlara. 50 yıldır güya bir hak arama mücadelesi gibi başlattılar. Sonra Türkiye’yi bölmek için adım adım her şeyi uyguladılar. Devlet olarak, gerek AK Parti gerekse öncesinde yer alan birçok parti bunlarla mücadele etti. Kimi zaman gelin düz ovada siyaset yapılsın denildi kimi zaman sertçe müdahale edildi kimi zamanda başka şekilde müdahaleler edildi. Ancak 2015 senesi geldiğinde bunlar ‘biz artık devlet kuracağız. Öz yönetim ilan ediyoruz. Buraya Türkiye Cumhuriyeti giremez’ diye köpekliğe başladılar. Artık işin üzerine sertçe gitmenin zamanı gelmişti ve biz çok şükür bu mücadelede başarılı olduk. Askerimiz, polisimiz bunları şehirlerden temizledi. Köylerden, dağlardan temizledi. Artık bu memlekette terörden bahsedilmiyor. ‘İnsan odur ki bıraka bir eser, eser olmayanın yerinde yeller eser’ inşallah biz eser bırakarak ayrılırız. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.



Konuşmaların ardından okunan dualardan sonra protokol tarafından temel atma butonuna basıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.