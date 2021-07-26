Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı İl Müdürlüğü’nde görev yapan personeller ile bayramlaştı.

Sporcu Eğitim Merkezinde İl Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Kabakcı, personelin Kurban Bayramını kutladı. Kabakcı “Kurban Bayramını idrak ettik. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bayramlarımız müstesna bir gündür. İki yıldır buruk bayram sevinci yaşıyoruz. Çok şükür bu yıl dostlarımızla, sevdiklerimizle buluşarak sevinçlerimizi paylaştık, Bayramımızın insanlığın huzur, barış ve refahına vesile olmasını; hep bir arada sevgi ve saygı dolu nice bayramlara ulaşmamızı temenni ederek, hepinizin bayramını kutluyor ailenizle; sağlıklı, huzurlu nice bayramlar geçirmenizi diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.