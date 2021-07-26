Kayserispor 2. hazırlık maçını oynayacak

Karadeniz için sağanak uyarısı! 3 il için sel alarmı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, ikinci hazırlık maçını yarın Ballkani takımı ile oynayacak.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, ikinci hazırlık maçını yarın Kosova Süper Lig takımlarından Ballkani ile oynayacak. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak müsabaka 17:30'da başlayacak.

Kayserispor ilk hazırlık maçını Samsunspor ile oynamış, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan bu müsabakayı Kayserispor 10 kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.