Otobüste genç kıza sarkıntılığa 1 yıl 8 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de halk otobüsünde Y.T. (21) isimli genç kıza sarkıntılık yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ü.K. (28), 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocasinan ilçesinde 3 yıl önce özel halk otobüsünde seyahat eden Ü.K., iddiaya göre ayaktaki Y.T.´yi elle taciz etti. Y.T., polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine gelen polis, Ü.K.´yi gözaltına aldı. Şüpheli Ü.K. hakkında `sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar´ suçundan soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi.
Kayseri 12´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki ve sanık katılmadı. Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık Ü.K.´yi, `sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar´ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkaları nedeniyle cezasını ertelemedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-07-26 16:13:42
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