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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor yeni sezonda kombine bilet satışı yapmayacak

İHA

Kayserispor yeni sezonda kombine bilet satışı yapmayacak

Yukatel Kayserispor, yeni sezon için kombine bilet satışı yapılmayacağını açıkladı.

Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Büyük Kayserispor taraftarı; bilindiği üzere Süper Lig’de 20212022 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tribünlerin yüzde ellisi oranında seyirci alınmasına karar verilmiştir. Bu karar neticesinde yönetim kurulumuz taraftarlarımızın mağduriyete uğramaması açısından 20212022 sezonunda tüm tribünlerin yüzde yüz açılabileceği tarihe kadar kombine bilet satışı yapmama kararı almıştır. Taraftar grubumuz Kapalı Kale ile özdeşleşmiş Kuzey alt tribünü kendilerine satış önceliği ile tahsis edilmiş, olup maçlarda açılacak diğer tüm tribünler için her maç bilet satışı yapılacaktır. Tüm tribünlerin yüzde yüz açılacağı tarihin yakın olmasını diliyor, sağlıklı ve coşkuyla tribünlerde bulacağımız günü bekliyoruz" denildi.

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