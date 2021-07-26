Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Öksüt Mahallesi'nde dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan 4 keçiyi kurtarmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Sarp dağlık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

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