Başkan Büyüksimitçi: "Aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor" KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi: "Lojistikte yaşanan sorunlara rağmen sanayi üretimi artmaya devam ediyor" SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "Pandemi döneminde sanayicilerimiz destan yazdı"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi; "Bağışıklıktan bahsedebilmemiz, maskelerimizi atabilmemiz için yüzde 70’leri aşılamamız gerekiyor. Kayseri maalesef yüzde 63’e geliyor. Bunun biran önce çalışma yapıp aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

Meclis Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, pandeminin fırsatları olduğu gibi eksilerinin de olduğunu belirterek; “Geçtiğimiz 1 buçuk 2 yıllık pandemi döneminde sanayi sektörünün bir ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gözlemledik. Ekonominin dinamikleri reel sektörün üretmesi ve ihracat ile ayakta kalabilmiştir. Ekonomilerin normalleşmeye başladığı bu dönemde vaka artışlarının tekrar bir risk oluşturduğunu unutmamalıyız, tedbiri asla elden bırakmamalıyız. Bu süreçte ülke olarak önümüze bazı fırsatlar çıktığı gibi birtakım eksikliklerimizin de olduğunu ve bunlar için de acilen önlemler alınması gerektiğini gözlemlemiş oluyoruz. Üretim kabiliyeti gittikçe yükselen bir ülke oluşumuz, dünya pazarlarına hitap eden ürün çeşitliliğimiz, ürün kalitemiz ve lojistikteki teslim süremizin kısalığı önümüzde bir avantaj olarak durmaktadır. Bu avantajların yanında bazı dikkat çekmemiz gereken konular da mevcuttur. İhracatımızın yüzde 7080’ler oranında girdiye açık olması ve buna bağlı olarak cari açık ve döviz problemimiz, uluslararası taşımacılıkta yabancı şirketlere bağımlı oluşumuz, imarlarımızın yetersizliği ya da artan ihtiyaca zamanında cevap verememesi gibi sorunlarımız önümüzde durmaktadır. Tüm bunlara rağmen ülkemiz ekonomisi inşallah 2021 yılında yüzde 7,5 gibi bir büyümeyi sağlayacaktır. Bu büyümede Kayseri olarak bizler de pozitif etkileneceğiz. İhracat rakamlarının Kayseri olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ortalamasının üzerinde olacak inşallah. 2021 yılında yaklaşık 3 buçuk milyar civarında Kayseri olarak ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu büyüme ve ihracat rakamında emeği geçen, yatırım yapmaya devam eden, istihdam sağlayan, ülkesine güvenerek üretim yapan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, pandemiden kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunun altını çizerek; “Salgınla mücadelenin tek yolu, dünyanın pek çok ülkesinde olmayan aşılanma şansımız var. Ülke genelinde yaklaşık 66 milyon 419 aşı yapılmış. Kayseri olarak 1 milyon 65 bin toplam aşı yapılmış. Tabi ülke genelinde toplam her iki aşıyı yaptıranların oranı yüzde 37. Bizim bağışıklıktan bahsedebilmemiz, maskelerimizi atabilmemiz için yüzde 70’leri aşılamamız gerekiyor. Aşılama oranı yüzde 75’in üzerinde olan iller mavi, Kayseri maalesef yüzde 63’e geliyor. Bunun biran önce çalışma yapıp aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

Büyüksimitçi; "Pandeminin etkisiyle küresel ekonomide yaşanan yavaşlama yerini toparlamaya bıraktı diyebiliriz. Emtia fiyatlarındaki yukarı ivmelenme ve lojistikte yaşanan sorunlara rağmen sanayi üretimi artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi üretim Endeksi'nin mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 arttığını açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı. Gelecek döneme ilişkin küresel beklentiler, GSYH büyümesinin 2021'de yüzde 5,5 civarında olacağını ve küresel üretimin, 2021'in ortalarında pandemi öncesi seviyenin üzerine çıkacağını yönünde. Mayıs ayının sanayi üretimi ve hazirana dönük tahminler ise, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte küresel büyümenin çok daha üzerinde bir büyümeye işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

KAYSO olarak verimlilik konusunu önemsediklerini dile getiren Büyüksimitçi; "Bildiğiniz gibi doğrudan bu amaca hizmet etmek üzere bakanlığımızın destekleri KAYSO, KTO ve AGÜ iştiraki ile Kayseri Model Fabrika’yı kurmuştuk. KMF’nin faal hale geldiği 2020 Ekim ayından günümüze 30 kuruma eğitim, 15 kuruma danışmanlık, 16 kuruma ön analiz çalışması yürüttü. İlk öğren dönüş projesini Nisan ayında tamamladı. Buna göre 6 işletmede yüzde 40 ile yüzde 80 arasında değişen günlük üretim artışı sağlandı. İnşallah yakın zamanda bu çalışmaların lansman toplantısını bakanlığımızın koordinasyonu ile yapmayı planlıyoruz. Diğer taraftan ORAN Desteği ile yürüttüğümüz verimlilik koordinasyon ofisi projesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Burada da 4 farklı sektörden 50 firmamıza 15’er gün eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek. Mobilya Grubu ve Metal Grubu ihalesini tamamladık, 7 firmadan oluşan mobilya sektörü ilk grubu çalışmalarına başladı. Metal sektörünün ilk grubu da 4 firma ile bir iki hafta içinde başlıyor olacak. Bu firmalarda da proje gereği minimum verimlilik hedefi yüzde 25'tir. Bu projeye de KMF gönüllü olarak destek vermektedir. Gündemimize aldığımız bir diğer konu ise yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm konusu. Bu konuda da hızlıca ilerlemek zorundayız. Zira içinde bulunduğumuz dönem bunu gerektiriyor. Bu hususta Odamız bünyesinde 'Yeşil Dönüşüm Ofisi' ve 'Dijital Dönüşüm Ofisi' olarak 2 ofis kurduk. Yeşil Dönüşüm Ofisi kapsamında; AB Yeşil Mutabakat çalışmaları, Yeşil Uyum sürecinin sanayicilerimize etkileri, AB ihracatında yeni dönem nasıl olacak gibi konular araştırılarak hareket ve eylem planları belirlenmeye çalışılacak, bu konularda eğitim ve seminer faaliyetleri yürüteceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi kapsamında ise; firmalarımızın elektronik dünyaya adapte olmasının yollarının yanı sıra bu konudaki teşvik ve hibe destekleri araştırılacak, firmalarımızın dijitalleşme, eticaret, vb. konularına hızlıca adapte olabilmeleri için hareket ve eylem planları belirlenmeye çalışacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde tüm bu konularla ilgili daha detaylı bilgi paylaşımında bulunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında üyelere bilgi veren Başkan Büyüksimitçi; "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma kanunu ile gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler yapılandırılabilecek. Ayrıca vergi dairelerince takip edilen diğer tüm idari para cezaları kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu kanunla peşin ödemelerde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarında yüzde 90 indirim imkanı getiriliyor. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda yüzde 50 gibi indirim imkanı var. Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Çok kapsamlı bir kanun" dedi. Başkan Büyüksimitçi ayrıca İSO tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasına giren firmaları da tebrik etti.



"Kayseri sanayicisi destan yazdı"

Meclis toplantısına konuk olarak katılan SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ise pandemide hizmet sektörünün durmasına rağmen üretim sektörünün oldukça iyi olduğunu kaydederek; "7256'da Türkiye'de bir başarı elde ettik, 5. olduk. Sanayicimiz ve üreticimiz zor durumda olmasına rağmen teveccüh gösterdi. Hizmet sektörümüz durmasına rağmen üretim sektörümüz sırtladı, götürdü. Hepinize teşekkür ediyorum. Kayseri, birçok yerden sigortalı sayısını pandemi döneminde artırmayı başardı. Bu bizim tahsilatımıza da yansıdı. Üretim müthişti, sanayicilerimiz destan yazdı" şeklinde konuştu.

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