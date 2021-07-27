Başkan Büyüksimitçi: "Aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor" KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi: "Lojistikte yaşanan sorunlara rağmen sanayi üretimi artmaya devam ediyor" SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "Pandemi döneminde sanayicilerimiz destan yazdı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyüksimitçi: "Aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor" KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi: "Lojistikte yaşanan sorunlara rağmen sanayi üretimi artmaya devam ediyor" SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "Pandemi döneminde sanayicilerimiz destan yazdı"

İHA

Başkan Büyüksimitçi: "Aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor" KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi: "Lojistikte yaşanan sorunlara rağmen sanayi üretimi artmaya devam ediyor" SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "Pandemi döneminde sanayicilerimiz destan yazdı"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi; "Bağışıklıktan bahsedebilmemiz, maskelerimizi atabilmemiz için yüzde 70’leri aşılamamız gerekiyor. Kayseri maalesef yüzde 63’e geliyor. Bunun biran önce çalışma yapıp aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor" dedi.
Meclis Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, pandeminin fırsatları olduğu gibi eksilerinin de olduğunu belirterek; “Geçtiğimiz 1 buçuk 2 yıllık pandemi döneminde sanayi sektörünün bir ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gözlemledik. Ekonominin dinamikleri reel sektörün üretmesi ve ihracat ile ayakta kalabilmiştir. Ekonomilerin normalleşmeye başladığı bu dönemde vaka artışlarının tekrar bir risk oluşturduğunu unutmamalıyız, tedbiri asla elden bırakmamalıyız. Bu süreçte ülke olarak önümüze bazı fırsatlar çıktığı gibi birtakım eksikliklerimizin de olduğunu ve bunlar için de acilen önlemler alınması gerektiğini gözlemlemiş oluyoruz. Üretim kabiliyeti gittikçe yükselen bir ülke oluşumuz, dünya pazarlarına hitap eden ürün çeşitliliğimiz, ürün kalitemiz ve lojistikteki teslim süremizin kısalığı önümüzde bir avantaj olarak durmaktadır. Bu avantajların yanında bazı dikkat çekmemiz gereken konular da mevcuttur. İhracatımızın yüzde 7080’ler oranında girdiye açık olması ve buna bağlı olarak cari açık ve döviz problemimiz, uluslararası taşımacılıkta yabancı şirketlere bağımlı oluşumuz, imarlarımızın yetersizliği ya da artan ihtiyaca zamanında cevap verememesi gibi sorunlarımız önümüzde durmaktadır. Tüm bunlara rağmen ülkemiz ekonomisi inşallah 2021 yılında yüzde 7,5 gibi bir büyümeyi sağlayacaktır. Bu büyümede Kayseri olarak bizler de pozitif etkileneceğiz. İhracat rakamlarının Kayseri olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ortalamasının üzerinde olacak inşallah. 2021 yılında yaklaşık 3 buçuk milyar civarında Kayseri olarak ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu büyüme ve ihracat rakamında emeği geçen, yatırım yapmaya devam eden, istihdam sağlayan, ülkesine güvenerek üretim yapan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, pandemiden kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunun altını çizerek; “Salgınla mücadelenin tek yolu, dünyanın pek çok ülkesinde olmayan aşılanma şansımız var. Ülke genelinde yaklaşık 66 milyon 419 aşı yapılmış. Kayseri olarak 1 milyon 65 bin toplam aşı yapılmış. Tabi ülke genelinde toplam her iki aşıyı yaptıranların oranı yüzde 37. Bizim bağışıklıktan bahsedebilmemiz, maskelerimizi atabilmemiz için yüzde 70’leri aşılamamız gerekiyor. Aşılama oranı yüzde 75’in üzerinde olan iller mavi, Kayseri maalesef yüzde 63’e geliyor. Bunun biran önce çalışma yapıp aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor" dedi.
Büyüksimitçi; "Pandeminin etkisiyle küresel ekonomide yaşanan yavaşlama yerini toparlamaya bıraktı diyebiliriz. Emtia fiyatlarındaki yukarı ivmelenme ve lojistikte yaşanan sorunlara rağmen sanayi üretimi artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi üretim Endeksi'nin mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 arttığını açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı. Gelecek döneme ilişkin küresel beklentiler, GSYH büyümesinin 2021'de yüzde 5,5 civarında olacağını ve küresel üretimin, 2021'in ortalarında pandemi öncesi seviyenin üzerine çıkacağını yönünde. Mayıs ayının sanayi üretimi ve hazirana dönük tahminler ise, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte küresel büyümenin çok daha üzerinde bir büyümeye işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
KAYSO olarak verimlilik konusunu önemsediklerini dile getiren Büyüksimitçi; "Bildiğiniz gibi doğrudan bu amaca hizmet etmek üzere bakanlığımızın destekleri KAYSO, KTO ve AGÜ iştiraki ile Kayseri Model Fabrika’yı kurmuştuk. KMF’nin faal hale geldiği 2020 Ekim ayından günümüze 30 kuruma eğitim, 15 kuruma danışmanlık, 16 kuruma ön analiz çalışması yürüttü. İlk öğren dönüş projesini Nisan ayında tamamladı. Buna göre 6 işletmede yüzde 40 ile yüzde 80 arasında değişen günlük üretim artışı sağlandı. İnşallah yakın zamanda bu çalışmaların lansman toplantısını bakanlığımızın koordinasyonu ile yapmayı planlıyoruz. Diğer taraftan ORAN Desteği ile yürüttüğümüz verimlilik koordinasyon ofisi projesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Burada da 4 farklı sektörden 50 firmamıza 15’er gün eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek. Mobilya Grubu ve Metal Grubu ihalesini tamamladık, 7 firmadan oluşan mobilya sektörü ilk grubu çalışmalarına başladı. Metal sektörünün ilk grubu da 4 firma ile bir iki hafta içinde başlıyor olacak. Bu firmalarda da proje gereği minimum verimlilik hedefi yüzde 25'tir. Bu projeye de KMF gönüllü olarak destek vermektedir. Gündemimize aldığımız bir diğer konu ise yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm konusu. Bu konuda da hızlıca ilerlemek zorundayız. Zira içinde bulunduğumuz dönem bunu gerektiriyor. Bu hususta Odamız bünyesinde 'Yeşil Dönüşüm Ofisi' ve 'Dijital Dönüşüm Ofisi' olarak 2 ofis kurduk. Yeşil Dönüşüm Ofisi kapsamında; AB Yeşil Mutabakat çalışmaları, Yeşil Uyum sürecinin sanayicilerimize etkileri, AB ihracatında yeni dönem nasıl olacak gibi konular araştırılarak hareket ve eylem planları belirlenmeye çalışılacak, bu konularda eğitim ve seminer faaliyetleri yürüteceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi kapsamında ise; firmalarımızın elektronik dünyaya adapte olmasının yollarının yanı sıra bu konudaki teşvik ve hibe destekleri araştırılacak, firmalarımızın dijitalleşme, eticaret, vb. konularına hızlıca adapte olabilmeleri için hareket ve eylem planları belirlenmeye çalışacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde tüm bu konularla ilgili daha detaylı bilgi paylaşımında bulunmuş olacağız" şeklinde konuştu.
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında üyelere bilgi veren Başkan Büyüksimitçi; "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma kanunu ile gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler yapılandırılabilecek. Ayrıca vergi dairelerince takip edilen diğer tüm idari para cezaları kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu kanunla peşin ödemelerde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tutarında yüzde 90 indirim imkanı getiriliyor. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda yüzde 50 gibi indirim imkanı var. Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Çok kapsamlı bir kanun" dedi. Başkan Büyüksimitçi ayrıca İSO tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasına giren firmaları da tebrik etti.

"Kayseri sanayicisi destan yazdı"
Meclis toplantısına konuk olarak katılan SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ise pandemide hizmet sektörünün durmasına rağmen üretim sektörünün oldukça iyi olduğunu kaydederek; "7256'da Türkiye'de bir başarı elde ettik, 5. olduk. Sanayicimiz ve üreticimiz zor durumda olmasına rağmen teveccüh gösterdi. Hizmet sektörümüz durmasına rağmen üretim sektörümüz sırtladı, götürdü. Hepinize teşekkür ediyorum. Kayseri, birçok yerden sigortalı sayısını pandemi döneminde artırmayı başardı. Bu bizim tahsilatımıza da yansıdı. Üretim müthişti, sanayicilerimiz destan yazdı" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalp hastaları sıcak havalarda mineral ve sıvı dengesine dikkat etmeli
YEREL HABERLER Kalp hastaları sıcak havalarda mineral ve sıvı ...
Arife öğretmenin katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
YEREL HABERLER Arife öğretmenin katiline ağırlaştırılmış ömür boyu ...
Kayserispor'un takım kaptanı İlhan Parlak oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'un takım kaptanı İlhan Parlak oldu
Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı
YEREL HABERLER Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste ...
Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler ...
Kayseri’de 49 bin 521 kurban kesildi
YEREL HABERLER Kayseri’de 49 bin 521 kurban kesildi
Kayserispor yeni sezonda kombine bilet satışı yapmayacak
YEREL HABERLER Kayserispor yeni sezonda kombine bilet satışı ...
Otobüste genç kıza sarkıntılığa 1 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Otobüste genç kıza sarkıntılığa 1 yıl 8 ay hapis
Muaythai Dünya Şampiyonasında Kayseri'den 11 sporcu mücadele edecek
YEREL HABERLER Muaythai Dünya Şampiyonasında Kayseri'den 11 sporcu ...
Selçuklu Pazar Yeri, Sosyal Yaşam Ve Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor
YEREL HABERLER Selçuklu Pazar Yeri, Sosyal Yaşam Ve Kültür ...
Talas'ta mesai bayramlaşmayla başladı
YEREL HABERLER Talas'ta mesai bayramlaşmayla başladı
Felahiye'de futbol coşkusu
YEREL HABERLER Felahiye'de futbol coşkusu
Kayserispor 2. hazırlık maçını oynayacak
YEREL HABERLER Kayserispor 2. hazırlık maçını oynayacak
Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri’yi dünyaya tanıttı
YEREL HABERLER Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri’yi ...
Kayserililer, büyükşehir ile doğanın tadını çıkarıyor
YEREL HABERLER Kayserililer, büyükşehir ile doğanın tadını çıkarıyor
Ali Karimi ve Mustafa Pektemek Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER Ali Karimi ve Mustafa Pektemek Kayseri'ye geldi
Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes kampı sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes kampı sona erdi
'Türkiye Geçilmez' sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER 'Türkiye Geçilmez' sergisine yoğun ilgi
Başkan Palancıoğlu, ilk mesai gününde personel ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, ilk mesai gününde personel ile ...
Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı
Başkan Yalçın'dan Örencik'e müjde
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan Örencik'e müjde
2. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 2. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
10'dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdrellez Yolu artık daha güvenli
YEREL HABERLER 10'dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdrellez Yolu ...
Kosova takımı Ballkani kamp için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde
YEREL HABERLER Kosova takımı Ballkani kamp için Erciyes Yüksek ...