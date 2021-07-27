Tomarza'da hasat zamanı kayıp yaşanmaması için çalışmalara başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tomarza'da hasat zamanı kayıp yaşanmaması için çalışmalara başlandı

İHA

Tomarza'da hasat zamanı kayıp yaşanmaması için çalışmalara başlandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2021 yılı hasat zamanı başlaması ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya inerek çiftçilerin ürün kaybı yaşamaması için kontrollerine başladı.
2021 yılı hasat zamanı Tomarza İlçesinde Temmuz ayının sonlarına doğru başlaması ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "2021 yılı hasat zamanı ilçemize hayırlı olsun. İlçemiz teknik personellerimiz, kurak geçen mevsim nedeniyle rekolte ve verim kaybı yaşayan çiftçimizin biçerdöverciler nedeniyle daha fazla kayıp yaşamaması için kontrollerimiz yapılmaktadır. Bir tek tane kaybına tahammülümüz olmadığı bir sezonda çiftçimiz için kontrollerimizi müsamahasız ve itinalı bir şekilde yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciyes'te zirve heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Erciyes'te zirve heyecanı başlıyor
Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve ...
Kayseri Olimpik Sutopu 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı
YEREL HABERLER Kayseri Olimpik Sutopu 1 gümüş 1 bronz madalya ...
Başkan Büyüksimitçi: "Aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor" KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi: "Lojistikte yaşanan sorunlara rağmen sanayi üretimi artmaya devam ediyor" SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "Pandemi döneminde sanayicilerimiz destan yazdı"
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitçi: "Aşılamayı hızlandırmamız ...
Kalp hastaları sıcak havalarda mineral ve sıvı dengesine dikkat etmeli
YEREL HABERLER Kalp hastaları sıcak havalarda mineral ve sıvı ...
Arife öğretmenin katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
YEREL HABERLER Arife öğretmenin katiline ağırlaştırılmış ömür boyu ...
Kayserispor'un takım kaptanı İlhan Parlak oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'un takım kaptanı İlhan Parlak oldu
Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı
YEREL HABERLER Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste ...
Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler ...
Kayseri’de 49 bin 521 kurban kesildi
YEREL HABERLER Kayseri’de 49 bin 521 kurban kesildi
Kayserispor yeni sezonda kombine bilet satışı yapmayacak
YEREL HABERLER Kayserispor yeni sezonda kombine bilet satışı ...
Otobüste genç kıza sarkıntılığa 1 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Otobüste genç kıza sarkıntılığa 1 yıl 8 ay hapis
Muaythai Dünya Şampiyonasında Kayseri'den 11 sporcu mücadele edecek
YEREL HABERLER Muaythai Dünya Şampiyonasında Kayseri'den 11 sporcu ...
Selçuklu Pazar Yeri, Sosyal Yaşam Ve Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor
YEREL HABERLER Selçuklu Pazar Yeri, Sosyal Yaşam Ve Kültür ...
Talas'ta mesai bayramlaşmayla başladı
YEREL HABERLER Talas'ta mesai bayramlaşmayla başladı
Felahiye'de futbol coşkusu
YEREL HABERLER Felahiye'de futbol coşkusu
Kayserispor 2. hazırlık maçını oynayacak
YEREL HABERLER Kayserispor 2. hazırlık maçını oynayacak
Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri’yi dünyaya tanıttı
YEREL HABERLER Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri’yi ...
Kayserililer, büyükşehir ile doğanın tadını çıkarıyor
YEREL HABERLER Kayserililer, büyükşehir ile doğanın tadını çıkarıyor
Ali Karimi ve Mustafa Pektemek Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER Ali Karimi ve Mustafa Pektemek Kayseri'ye geldi
Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes kampı sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes kampı sona erdi
'Türkiye Geçilmez' sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER 'Türkiye Geçilmez' sergisine yoğun ilgi
Başkan Palancıoğlu, ilk mesai gününde personel ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, ilk mesai gününde personel ile ...
Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Kabakcı İl Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı