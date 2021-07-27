ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi 27. Dönem Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 20202021 EğitimÖğretim yılı 27. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 306 öğrenci mezun oldu.

Marianne Molu Amfi’de düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Unur, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Rektör Mustafa Çalış ise konuşmasında, mezun olan öğrencileri tebrik etti. Rektör Çalış, şunları kaydetti;

“Spor Bilimleri Fakültemiz, sahip olduğu tesisler ve alanında uzman hocaları ülkemizin saygın fakültelerinden olmuş ve üniversitemiz spor aktivitelerinde de önemli görev üstlenmektedir. Hayatımızda önemli bir yeri olan sporun yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için buradan mezun olan siz değerli sporcu öğrencilerimize büyük görev düşmektedir. Alanlarında uzmanlaşmış birer antrenör, birer eğitimci veya birer spor yöneticisi olarak eğitim verirken, çalışmaktan, doğruluktan, dürüstlükten ve ahlaktan hiçbir zaman taviz vermeyeceğinize inancımız tamdır. Milli değerlere sahip ve spor ahlakıyla yetişen bireyler olarak bugün Ülkemizin en köklü ve saygın üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi’nden mezun oluyorsunuz. 43 yıllık mazisi ile her zaman ilkleri başarmış ve adından övgü ile bahsedilmiş olan Erciyes Üniversitesi’nin mezunu olmaktan gurur duyabilirsiniz.”

Konuşmaların ardından 20202021 eğitimöğretim yılı dönem birincisi Esra Pınarbaşı konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

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