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Kayserispor, otizm renkleri ve Selçuklu motifleri taşıyan yeni formasını tanıttı Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Otizmin renkleri ile birleşen Selçuklu motifleri ile şehrimize kültürel anlamda destek olacağız”

İHA

Kayserispor, otizm renkleri ve Selçuklu motifleri taşıyan yeni formasını tanıttı Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Otizmin renkleri ile birleşen Selçuklu motifleri ile şehrimize kültürel anlamda destek olacağız”

Yukatel Kayserispor, yeni sezon için taraftar tarafından seçilen ve Selçuklu motifleri ile otizmin renklerini taşıyan formasını tanıttı. Tanıtım toplantısında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Otizmin renkleri ile birleşen Selçuklu motifleri ile şehrimize kültürel anlamda destek olacağız” dedi.
Kayserispor Kadir Has Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erhan Yoska, Kayseri Otizm Derneği Başkanı Kısmet Seken ve Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yasin Günlü ve basın mensupları katıldı.
Kayseri’ye Selçuklu motifleri ile kültürel anlamda destek olmak istediklerini söyleyen Berna Gözbaşı, “Süper Lig'de bir futbol kulübüyseniz elbette ilk sorununuz sahaya çıkıp, 3 puan kazanmak ama bizler 2 yıldır sosyal sorumluluk projelerine de ve temsil ettiğimiz kentin tanıtımına katkıda bulunmak için çalışmalar yapıyoruz. Avrupa’nın köklü kulüpleri de bu konuda her sene köklü çalışmalar yapıyorlar. Geçen yıl taraftarlarımıza dizayn ettirdiğimiz Erciyesli forma ile şehrimizin sembolü Erciyes Dağı’na dikkat çekmek istedik. Aynı zamanda Erciyes Dağımızın yüksek irtifa kampı ile birçok spor alanında yıl boyu misafir ağırladığına biz de şehrimizin kulübü olarak dikkat çekmek istedik. Bu yönde de Erciyes’in tanıtımına katkı verdiğimizi düşünüyoruz. Bu yıl yine Kayserisporumuza gönül verenlerin fikrini alarak ki her sene böyle yaparak yarışma düzenliyoruz. 3 forma finale kaldı. Burada yine Erciyes’in ve otizmin renklerini bir araya getiren mavi renkli formamızın rengi yaptık. Ülkemizde sağlıklı istatistikler olmamasına rağmen 30 bin platformun öngörülerine göre tahmini olarak 550 bin 37 birey ile 014 yaş grubunda 150 bin civarında otizmli çocuk bulunduğu varsayılıyor. Otizmli bireylerin çevresi de hesaba katıldığında, Türkiye’de otizmden etkilenen 2 milyondan fazla vatandaşımızın olduğunu düşünüyoruz. Bu çocuklarımıza dikkat çekmek, bu ailelerimizin sorunlarını duyurmak için ben de bir anne olarak bu konuda duyarlı davranarak finale kalan Selçuklu motifli formamızı ve 2.’liği kazanan otizm işaretimizi bir araya getirerek, bu yeni formamızda sunduk. Bu formamızın gelirinden Otizm Derneği’ne her bir forma satışından ufak da olsa bir dokunuşla Yukatel Kayserispor Futbol Kulübü olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Bu sezonda derneğimizin her faaliyetinde yanlarında olacağımızı kendilerine bildirmek istiyorum. Geçen yıl Erciyes’i tanıttık. Bizim şehrimiz tarih ve kültür dolu. Osmanlı tarihinden çok Selçuklu eserlerinin adeta vücut bulduğu ve birçok eserinin yer aldığı çok zengin bir şehir Kayseri. Biz bu sene Kayserimizi bu yönde öne çıkarmak ve şehrimize kaçırdığımız kültür turizminde yer alması için bu konuda da her türlü faaliyette ve en başta ana formamızda motiflerini sunduğumuz Selçuklu temasıyla tanıtıma katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.
Kayseri otizm Derneği Başkanı Kısmet Seken de Kayserispor Kulübü’nün sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde kendilerine yer verdikleri ve duyarlı desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erhan Yoska ise, “Selçuklulara Anadolu’yu bir Türk yurdu haline getirdikleri için borçluyuz. Kayserispor da Selçuklulara olan vefa borcunu Mührü Süleyman motiflerini formalarına yansıtarak gösterdi çünkü Kayseri malum bir Selçuklu şehri. Bu motifin anlamı kötülükleri uzak tutmak” şeklinde konuştu.
Yeni sezon için tasarlanan mavi forma ile sahneye çıkan Kaptan İlhan Parlak, “İnşallah bu formalarla bu sene büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Artık Kayserispor camiası ve taraftar olarak tek heyecanımız ümidimiz, takımımızı nasıl en üst noktalara taşır ve oynarız düşüncesi. Bu formalar ile bu başarıyı elde edeceğimize canı gönülden inanıyorum ben. Böyle ince düşündükleri için de başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kayserisporlu Bernard Mensah da, “Bizi burada ağırlayan ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli bir sezon ve biz de elimizden geldiğince çalışacağız, mücadele edeceğiz. Kayserispor’u hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz” diye konuştu.
Başarılı orta saha Emrah Başsan da şu cümlelere yer verdi:

“İlhan ağabeyin üzerindeki forma ile hem takım hem de kendi adına güzel galibiyetler olsun. Bu yıl bizim yılımız olur inşallah. Her şey gönlümüzce olur.”
Doğan Alemdar ise duygularını şöyle aktardı:
“Bir sezon daha kazasız belasız geçmesi ve başarılı bir Kayserispor izlemenizi diliyorum. Kayserispor’u hak ettiği yere getirmeye çalışacağız. İnşallah güzel bir sezon olur. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz.”
Konuşmaların ardından Başkan Berna Gözbaşı tarafından katılımcılara hediye verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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