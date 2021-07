Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları tanıtıldı

Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. Kayserisporlu futbolcu İlhan Parlak, "İnşallah bu formalarla büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Kadir Has Tesislerinde gerçekleşen forma tanıtımına, kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Yukatel Kaysersiporlu futbolcular İlhan Parlak, Bernard Mensah, Doğan Alemdar ve Emrah Başsan katıldı. Klasik çubuklu forma iç saha forması, kırmızı ağırlıklı forma ise deplasman forması olarak tanıtıldı. Üzerinde 'Selçuklu Yıldızı' bulunan ve otizm simgesi bulunan mavi forma ise alternatif forma olarak tanıtıldı. Forma tanıtımında konuşan Başkan Gözbaşı, "Birinci sorumluluğumuz sahada puan kazanmak. Ancak, bizler 2 senedir sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunmak için çalışmalar yapıyoruz. Geçen sene taraftara dizayn ettirdiğimiz formalarda Erciyes figürü forma 1'inci gelmişti. Geçen sezon giydiğimiz formalardan biri oydu. Bu sene de finale kalan 3 formadan biri olan, üzerinde Selçuklu motifi bulunan ve otizmin rengi olan mavi renkteki formayı kullanma kararı aldık. Bu formanın her satışında otizmli çocuklarımıza da destek sağlanmış olunacak. Geçen sene Erciyes Dağı'nı tanıttık, bu sene de tarihi değerlerimizden Selçuklu yıldızını öne çıkartmak istedik" diye konuştu.

İLHAN PARLAK: BU FORMALARLA BAŞARI ELDE EDECEĞİMİZE İNANIYORUM

Kayserisporlu futbolcu İlhan Parlak ise, "Böyle güzel formaları giyeceğimiz için heyecanlıyız. İnşallah bu sezon bu formalarla büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Kayserispor'u nasıl Avrupa Kupaları'na taşıyabiliriz? Tek düşüncemiz ve hedefimiz bu. Ben bu formalarla bu başarıları elde edeceğimize inanıyorum. Hem Selçuklu motifi hem de otizme farkındalığı düşünen başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bernard Mensah da, "Her şeyden önce bizi ağırlayan, destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz de elimizden geldiğince çalışacağız, Kayserispor'u hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz" dedi.

Emrah Başsan ise, "Güzel formalarla güzel galibiyetler diliyorum. Buraya ilk geldiğim günden beri başkanımız ve hocalarımız beni güzel karşıladılar, sağ olsunlar. Bu yıl bizim yılımız olur inşallah" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)

