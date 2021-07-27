Gülsoy’dan aşı çağrısı: “Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı” KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “İstihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirleri almaya devam etmemiz gerekir” “Devletimizden göçmenlerle ilgili acil olarak bir düzenleme yapılmasını beklemekteyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülsoy’dan aşı çağrısı: “Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı” KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “İstihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirleri almaya devam etmemiz gerekir” “Devletimizden göçmenlerle ilgili acil olarak bir düzenleme yapılmasını beklemekteyiz”

İHA

Gülsoy’dan aşı çağrısı: “Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı” KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “İstihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirleri almaya devam etmemiz gerekir” “Devletimizden göçmenlerle ilgili acil olarak bir düzenleme yapılmasını beklemekteyiz”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Temmuz ayı Meclis Toplantısında ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi. Gülsoy, aşı konusuyla ilgili olarak, “Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı” derken, göçmenlerle ilgili olarak da, “Ülkemizde yeteri kadar göçmen varken başka ülkelerden farklı yapıdaki göçmenlerin ülkemize gelmelerinin belki kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede ülkemiz için farklı sorunlar yaşanmasından endişe etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

KTO Temmuz ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mecliste bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gündemi değerlendirdi. Aşının kıymetinin bilinmediğini kaydeden Gülsoy, “Pandemi bitti olarak algılamamak gerekir. Çarklarımızın döndüğü bu günlerden tekrar eski günlere dönmemek için lütfen aşılarımızı olalım. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönmemiz gerekiyor. Bu pandemiden kurtulmamız için aşı şart. Yakınlarımızı aşı olmaya teşvik etmeli, sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce olması için hassasiyet göstermesini sağlamalı, maske, mesafe ve temizlik kurallarını elden bırakmamalıyız. Bilmeliyiz ki, normal yaşantımıza dönmek bizlerin alacağı tedbirlerle mümkün olacaktır. Aşı olarak toplumumuzun bağışıklık kazanması gerekiyor. Unutmamalıyız ki, Aşı, Koronavirüsle mücadelede elimizdeki en önemli unsurdur. Ülkemizde 22 milyon aşı olmayan insanımız var. Aşının kıymetini bilmiyoruz. Hala aşı ile tanışmayan ülkeler var. Salgında sektörlerimiz büyük zarara uğradı. Ciddi yaralar aldı. Yeni bir kapanmaya daha tahammülümüz yok. Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar ve tedbirler alınmalı. Aşı kararsızlığının gençlerimizde maalesef yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Sosyal medya gençleri etkiliyor. Gençlerimize önerimiz tedbirlerini alarak dedikodu içerikli farklı düşüncelere mahal vermeden aşılarını olsunlar. Başarıyla yürütülen aşı programı kapsamında bende dün 2'nci doz aşımı oldum. Salgının başından beri gösterdikleri fedakarlık için tüm sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Bizlerde Kayseri Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapıyor, üye ve işyerlerimize bu konuda gerekli hatırlatmalarda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirleri almaya devam etmemiz gerekir”
İstihdamın korunması gerektiğini dile getiren Gülsoy, “Kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ekonomik anlamda da hızlı bir toparlanma yaşıyoruz. Bizim için önemli olan COVİD belasının sonrasına hazır olmak. Bu gözle baktığımızda hem ekonomik büyüme hem de şirketler için küresel ölçekte riskler görüyoruz. Diğer tarafta tedarik zincirindeki dünya çapındaki bozulma devam ediyor. Türkiye’de dikkat etmemiz en önemli konu ise enflasyon. Bütün dünyada yükselen enflasyon, Türkiye’nin de enflasyonunu olumsuz şekilde etkiliyor. Şirket tarafında ise belirleyici olan şüphesiz tüketici talebi olacak gibi. Bu nedenle talebi yakından takip etmek gerekiyor. Tedarik zincirindeki bozulma, artan maliyetler ve rekabetçilik, değişen tüketici ihtiyaçları ve sanayinin iş modellerindeki değişimde dikkatli olmamız gereken konular arasında yer alıyor. Gelişmekte olan piyasalar ve ekonomilerdeki önceki dönemlerden gelen kırılganlıkların olumsuz etkileri daha sarsıcı olacak. 16 aylık KOVİD, biliyoruz ki gelecek 10 yılımızı değiştirecek. Ufukta Türkiye ve Dünya için pandeminin tetiklediği hem büyük fırsatlar hem de bir takım riskler var. Keskin bir ekonomik toparlanmanın yaşanacağı pandemi sonrası döneme hazırlık için ciddi bir hazırlık dönemine girmemiz gerekiyor. Stratejik sektörlere yönelik özel yatırım ve finansman teşvik paketlerine daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kamu, özel sektör ortaklığı ve devlet aklıyla stratejik yatırımlar yapılmalıdır. Savunma Sanayi ve ileri teknoloji gibi İş dünyasının en önemli sorunlarının başında maliyet enflasyonu geliyor. Buna bağlı olarak maliyet artışlarının ve etkilerinin asgari seviyede tutulması bizim öncelikle beklentilerimiz arasında yer alıyor. İstihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirleri almaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Devletimizden göçmenlerle ilgili acil olarak bir düzenleme yapılmasını beklemekteyiz”
Göçmen sorununa değinen KTO Başkanı Gülsoy, göçmenlerle ilgili olarak acil bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirerek, “Son olarak Devletimizin ve inancımızın gereği bizler dil, din, ırk ve mezhep gözetmeksizin nerede bir mazlum varsa onun derdini paylaşmayı şiar edinmiş bir toplumuz. Nerede bir mazlum görsek, nerede zulme uğramışları görsek devlet olarak ve birey olarak her zaman kucak açtık ve açmaya da devam edeceğiz. Lakin son zamanlarda özellikle bize yakın coğrafyalardaki iç karışıklıklardan ötürü ortaya çıkan düzensiz göçmenlerle ilgili batı ülkelerin bizim bu yumuşak karnımızı kullanmaya çalışıp tüm dünyanın problemi olan bu göçmen krizini ülkemiz üzerinden çözmeye çalışmalarını doğru ve ahlaklı bulmuyoruz. ‘Demokrasi getireceğiz’ adı altında bu ülkelerde iç karışıklıklara sebep olan ülkelerin esas işleri bitip geri çekildiklerinde kalan sorunları bizim üzerimizden çözmeye çalışmalarını kabul etmiyoruz. Ülkemizde yeteri kadar göçmen varken başka ülkelerden farklı yapıdaki göçmenlerin ülkemize gelmelerinin belki kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede ülkemiz için farklı sorunlar yaşanmasından endişe etmekteyiz. Devletimizden göçmenlerle ilgili acil olarak bir düzenleme yapılmasını beklemekteyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’nin çehresini değiştirecek projeler
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Develi’nin çehresini ...
Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız (2)
YEREL HABERLER Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine ...
Ahmet Evkaya gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Ahmet Evkaya gümüş madalya kazandı
Melikgazi’de ‘TSE Gözetim Tetkiki’ toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Melikgazi’de ‘TSE Gözetim Tetkiki’ toplantısı yapıldı
Kuyumcu baba ve oğluna 6 milyon TL dolandırıcılık iddiasıyla gözaltı
YEREL HABERLER Kuyumcu baba ve oğluna 6 milyon TL dolandırıcılık ...
Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine dönmesini sağlayacağız
YEREL HABERLER Ümit Özdağ: Suriyelilerin 1 senede ülkelerine ...
Melikgazi'de 'Dijital Çağda Ebeveyn Olmak' konulu seminer verildi
YEREL HABERLER Melikgazi'de 'Dijital Çağda Ebeveyn Olmak' konulu ...
Kayserispor, otizm renkleri ve Selçuklu motifleri taşıyan yeni formasını tanıttı Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Otizmin renkleri ile birleşen Selçuklu motifleri ile şehrimize kültürel anlamda destek olacağız”
YEREL HABERLER Kayserispor, otizm renkleri ve Selçuklu motifleri ...
Sarraf baba ve oğlu, kar vadiyle 30 milyon TL dolandırdı Polis ekipleri sarrafta arama yaptı, baba ve oğlu gözaltına alındı, firar olan bir kişi de aranıyor
YEREL HABERLER Sarraf baba ve oğlu, kar vadiyle 30 milyon TL ...
ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi 27. Dönem Mezunlarını Verdi
YEREL HABERLER ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi 27. Dönem Mezunlarını ...
Bilge Kağan Caddesi'ne yeni çehre
YEREL HABERLER Bilge Kağan Caddesi'ne yeni çehre
Büyükkılıç'tan Develi, Yeşilhisar ve İncesu yatırım toplantısı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan Develi, Yeşilhisar ve İncesu yatırım ...
Tomarza'da hasat zamanı kayıp yaşanmaması için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Tomarza'da hasat zamanı kayıp yaşanmaması için ...
Erciyes'te zirve heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Erciyes'te zirve heyecanı başlıyor
Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yem ve ...
Kayseri Olimpik Sutopu 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı
YEREL HABERLER Kayseri Olimpik Sutopu 1 gümüş 1 bronz madalya ...
Başkan Büyüksimitçi: "Aşılamayı hızlandırmamız gerekiyor" KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi: "Lojistikte yaşanan sorunlara rağmen sanayi üretimi artmaya devam ediyor" SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "Pandemi döneminde sanayicilerimiz destan yazdı"
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitçi: "Aşılamayı hızlandırmamız ...
Kalp hastaları sıcak havalarda mineral ve sıvı dengesine dikkat etmeli
YEREL HABERLER Kalp hastaları sıcak havalarda mineral ve sıvı ...
Arife öğretmenin katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
YEREL HABERLER Arife öğretmenin katiline ağırlaştırılmış ömür boyu ...
Kayserispor'un takım kaptanı İlhan Parlak oldu
YEREL HABERLER Kayserispor'un takım kaptanı İlhan Parlak oldu
Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı
YEREL HABERLER Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste ...
Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler ...
Kayseri’de 49 bin 521 kurban kesildi
YEREL HABERLER Kayseri’de 49 bin 521 kurban kesildi