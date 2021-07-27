Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında berabere kaldı

Yukatel Kayserispor-Ballkani:1-1
Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Kosova 1'inci Lig takımlarından Ballkani ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kosova 1'inci Lig takımlarından Ballkani ile hazırlık maçı yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak maça, "Lung, Carole, Kolovetsios, Yasir, Fernandes, Attamah, Emrah, Hoasseini, Onur, Mensah ve Luckassen" 11'i ile çıktı. Balkani takımının teknik patronu Bekim Isufi ise mücadeleye "Ljuljanovic, Thaqi, Jashanica, Thaqi, Kappa, Kuc, Gashi, Gripshi, Krasniqi, Korenica, Sinani" ilk 11'i ile başladı.
Ballkani 38'inci dakikada Ermal Krasniqi ile 1-0 öne geçti. Kayserispor 58'inci dakikada Fernandes ile beraberliği yakaladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçını az sayıda futbol sever sahayı gören dağlık alandan takip etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karşılaşmadan görüntü
Dağlık alanda maç izleyen taraftarlardan görüntü
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DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN İlyas KAPLAN
2021-07-27 20:59:33
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